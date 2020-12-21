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مرأة

لوك جديد.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:16 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الإعلامية رضوى الشربيني ، صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت رضوى الشربيني؛ بإطلالة جريئة وانيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية توب باللون الأسود ذات اللون الذهبى وبنطلون اسود .

ومن الناحية الجماليةاعتمدت على ترك شعرها الكيرلى ووضعت المكياج الهادئ من احمر الشفاه الوردي واحمر الخدود وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها. 


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يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎.

وأنهت رضوى الشربيني، الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وتستمر عرض حلقاته الأولى للموسم الخامس.  

كانت الإعلامية رضوى الشربيني وجهت رسالة أثارت بها جدلا كبيرا لكل من ترغب في خلع الحجاب، في محاولة منها لإقناعها بالعدول عن قرارها، وذلك من خلال برنامجها "هي وبس". 

ووجه تامر أمين، في برنامجه "آخر النهار"، المذاع عبر شاشة "النهار" نصيحة للمواطنين، قائلًا "اوعوا تسمعوا كلام الإعلامية رضوى الشربيني، دي عايزة تخرب البيوت" موجها حديثه للشربيني، قائلا: "أنا ضد فكرة البلوك على طول". 

وتابع مقدم برنامج "آخر النهار"، "المفروض الصبر والاستحمال، وبناء البيت حاجة صعبة جدا، ويكلف الكثير ولا ينفع أن نهده مع أول غلطة"، مستدركا: "خليكوا مع إعمار الحياة وليس الطلاق والخراب، والطلاق أبغض الحلال وخليكوا دائما في أحلى الحلال".
لوك جديد.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد
لوك جديد.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد
لوك جديد.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد
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