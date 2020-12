بايدن يتلقى أول جرعة من لقاح فايزر بيونتيك المضاد لـ كورونا .. فيديو

نشرت وسائل الإعلام الأمريكية اليوم الإثنين، مقطع فيديو لتلقي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن جرعة لقاح فيروس كورونا في ديلاوير.

وبحسب قناة "إيه بي سي" الأمريكية، قال بايدن "إنني أفعل هذا لإثبات أن الناس يجب أن يكونوا مستعدين عندما يكون متاحًا لأخذ اللقاح ، فلا داعي للقلق".

وكانت زوجة بايدن، جيل بايدن تلقت جرعة كورونا في وقت سابق من اليوم.

ويشار إلى أن بايدن تلقى اللقاح الذي أنتجته شركتي فايزر بيونتيك.

وخلال تلقي الجرعة، وجه بايدن الشكر إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية وأول المستجيبين، بما في ذلك المرأة التي أعطت الحقنة ، قائلًا ، "نحن مدينون لكم كثيرًا بالفعل".

"People should be prepared when it's available to take the vaccine, there is nothing to worry about," President-elect Joe Biden says as he receives the COVID-19 vaccine. https://t.co/HMUJMgjact pic.twitter.com/ZmiEZ5zKEi