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رياضة

بنزيما يزيح ميسي ورونالدو من عرش الليجا ويتوج بجائزة أفضل لاعب.. وزيدان أفضل مدرب

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:50 م
بنزيما
بنزيما
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إسماعيل محمود
فاز الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني موسم 2019 - 2020.

نادي ريال مدريد قام بتهنئة بنزيما بعد فوزه بجائزة ألفريدو دي ستيفانو التي تقدم من صحيفة ماركا الإسبانية، وتمنح لأفضل لاعب في الليجا.

وفاز بنزيما بالجائزة بعد تسجيله 21 هدفًا وقيادته ريال مدريد للتتويج ببطولة الدوري الإسباني الموسم المنقضي للمرة 34 في تاريخه، كما توج اللاعب أيضًا بجائزة أفضل لاعب في المسابقة بأصوات الجمهور.

وقال بنزيما في تصريحات لموقع ريال مدريد الرسمي "أنا سعيد جدًا بالفوز بهذه الجائزة ، وأنا فخور بذلك. إنه تقدير للعمل الشاق الذي قمت به منذ أن وقّعت للنادي في عام 2009. أتدرب بقوة أكبر كل يوم لمساعدة الفريق على الفوز وكل مباراة هي اختبار جديد بالنسبة لي".

وأضاف "أريد أن أثبت أنني أستطيع اللعب في أفضل فريق في العالم. كما أود أن أشكر الجمهور على هذه الجائزة. آمل أن أتمكن من الاستمرار على هذا النحو. كلما تحدثت إلى المعجبين ، يخبرونني أنهم يحبون الطريقة التي ألعب بها. هذه الكلمات تلتصق بي وفي الملعب أحاول إسعاد الناس ". 

ويعد بنزيما هو أول لاعب يتوج بالجائزة منذ موسم 2008-2009 بخلاف كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي واللذين تبادلا التتويج بالجائزة.

وتوج الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، بجائزة أفضل مدرب في الليجا عن الموسم الماضي، بعد قيادته الفريق للتتويج بالمسابقة.
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