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محافظات

لتوفير مساعدات لهم.. محافظ كفر الشيخ يطالب ذوي الهمم بتقديم طلباتهم إلكترونيا لـ التضامن

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:16 م
اللواء جمال نور الدين،
اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ
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محمود زيدان
ناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أصحاب الهمم وذوي الإعاقة الحركية، البدء في تقديم طلباتهم  في الأول من يناير 2021 م بالموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي (https://www.moss.gov.eg ) بالإضافة إلى الخط الساخن "150" الذي وفرته وزارة التضامن؛ للإجابة على الأسئلة والاستفسارات، لمعرفة أماكن الجمعيات الشريكة الأقرب للمواطنين في استقبال طلبات التقديم والتسجيل وتتمثل الفئات التي يستهدفها البرنامج من لديهم بتر في أحد الأطراف أو أكثر من طرف كما يقدم المشروع أجهزة مساعدة مثل الكراسي المتحركة وأجهزة الشلل النصفي أو الدماغي أو الرباعي وغيرها من المعينات.
 
وأكد محافظ كفر الشيخ ، أن المنظومة جاءت في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكامل جهود جميع الجهات المعنية بالدولة والاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة لامتلاك القدرة على إنتاج الأطراف الصناعية المتطورة في مصر، مشرًا إلى أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أطلقت المرحلة الأولى من البرنامج القومي لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وذلك بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.

وتتكون المنظومة من خمس مراحل المرحلة الأولى تستهدف الحصر الالكتروني واستلام الطلبات والمكينة والربط الشبكي من بدء استقبال الطلبات وملء الاستمارات الأول من يناير المقبل عبر الموقع الالكتروني أو من خلال 3 آلاف جمعية أهلية على مستوى الجمهورية.

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