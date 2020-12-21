ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بيراميدز يواجه الاتحاد الليبي بـ الكحلي

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:10 م
بيراميدز يواجه الاتحاد
بيراميدز يواجه الاتحاد الليبي بالكحلي
Advertisements
حسن العمدة
يرتدي فريق نادي بيراميدز اللون الكحلي الكامل في مباراته أمام نظيره نادي الاتحاد الليبي في بداية مشوار الفريق بطولة كأس الكونفدرالية على استاد الإسكندرية.

ويحل بيراميدز ضيفا في الخامسة من مساء غدٍ، الثلاثاء، مع نظيره الاتحاد الليبي بملعب استاد الإسكندرية الرياضي في بداية مشوار الفريق بالبطولة التي حل النادي وصيفا بنسختها السابقة.

وخلال الاجتماع الفني تم الاتفاق على أن يرتدي بيراميدز الكحلي الكامل فيما يرتدي حارسه الأصفر الكامل، ويرتدي صاحب الأرض الأحمر الكامل، وحارسه يظهر باللون السماوي.

وخلال الاجتماع الفني تم التأكيد على الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا وكذلك التغييرات الخمسة والوقت الخاص بتناول المشروبات خلال شوطي اللقاء.

ومثل بيراميدز في الاجتماع الفني، محمد صلاح مدير فريق الكرة ووليد مهدي مدير المباريات وشريف جمال مدير العلاقات العامة، والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بطل مصر بالأسود الكامل.. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وحوريا الغيني في الكونفيدرالية

مدير الكرة في نادي بيراميدز يكشف حقيقة استقالته

مسحة لبيراميدز غدا استعدادا للاتحاد الليبي

بيراميدز يؤدي مرانه الأخير بالإسكندرية قبل مواجهة الاتحاد الليبي

سلبية مسحة لاعبي بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد الليبي

بعثة الاتحاد الليبي تصل الإسكندرية استعدادا لمواجهة بيراميدز

ترشيحاتنا

بعد «ها إيه تاني».. محيي إسماعيل: شعاري أصبح تأجيل عمل اليوم إلى الغد

الصحة توقف الإجازات للأطقم الطبية تزامنا مع الموجة الثانية لـ كورونا

بالجلد الأسود.. آيتن عامر تخطف الأنظار بجمالها

العروس المتهمة بالجمع بين رجلين: جوزي كان بيعاملني وحش وعرفت التاني من الفيس

بعد الإغلاق .. أول قرار حكومي تجاه العالقين بالخارج من المصريين

بعد إلزامه بدفع 270 ألف جنيه نفقة متعة.. رد غريب من أحمد سعد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرها 7 سنوات فقط.. أقوى طفلة في التاريخ لـ رفع الأثقال | فيديو

لوك جديد.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

بالأبيض الجريء.. أمينة خليل تخطف الأنظار بـ أنوثتها