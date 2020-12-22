برلمانية: قرارات الوزارة لا تعني غلق المدارس وهي مجرد بدائل

قالت النائبة ماجدة عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إن الوزارة وضعت خطة جديدة تضمنت عدة بدائل وقرارات بشأن ضمان إنتظام عملية الدراسة دون الإضطرار إلي التوقف واللجوء إلي إصدار قرارات سريعة كما حدث بالفصل الدراسي السابق عند بداية جائحة كورونا وذلك في إطار إتخاذ الخطوات الإستباقية التي تحد من تطور الأمور مما يثير التشتت والفوضي لدي الطلاب.





وأكدت "نصر" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن القرارات التي تم إصدارها مؤخرا بشأن نظم الإمتحانات للمراحل الثلاثة لا تعني غلق المدارس ولكن جاءت في إطار تخفيف الأعباء عن عاتق الطلاب وأولياء الأمور، فضلا عن نزع شعور الخوف والقلق الذي ينتابهم بسبب الجائحة.





وتابعت النائبة حديثها، قائلة : ( الدكتور طارق شوقي لديه مهارة عالية في وضع البدائل وذلك لتفادي تكرار الأخطاء السابقة )، بما يسهم في تقديم كافة الوسائل للحفاظ علي أرواح الطلاب مع إستمرار العام الدراسي دون توقف أو تأجيل.





وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن نظام التقييم والدراسة فى الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الأول، وجاءت كالتالي:





١- عدم احتساب الأيام المتبقية من الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الغياب (لمن يرغب فى ذلك) مع استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين فى الحضور واستمرار العمل بمجموعات التقوية.

٢- للطلاب من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي:

- لن تعقد امتحانات لهذه الصفوف، كما هو متبع بنظام التعليم الجديد 2.0

- اتاحة دليل المعلم على الموقع الرسمى للوزارة حتى يسترشد به السادة أولياء الأمور الراغبين في مساعدة أبنائهم الراغبين في البقاء بالمنزل، لاستكمال الدراسة ومواصلة التعلم في سنوات الدراسة القادمة.





٣- للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي:

- على الطلاب الراغبين في البقاء في المنزل، متابعة شرح الجزء المتبقي من المنهج على القناة التعليمية مدرستنا ١، بالإضافة إلي وسائل التعلم المتاحة مثل: منصة ادمودو ومنصة study.ekb.eg من بنك المعرفة المصري، ومنصة البث المباشر.

منصة ادمودو: https://new.edmodo.com/

المكتبة الإلكترونية "ذاكر": https://study.ekb.eg/

منصة البث المباشر للحصص الافتراضية: https://stream.moe.gov.eg

- تعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بدءًا من يوم الأحد ١٠ يناير ٢٠٢١

- يشمل التقييم المحتوى المقرر حتى نهاية الفصل الدراسي الاول كاملا.

٤- لطلاب الصف الثالث الإعدادي:

- على الطلاب الراغبين في البقاء في المنزل متابعة شرح الجزء المتبقي من المنهج على القناة التعليمية مدرستنا ١، بالإضافة إلي وسائل التعلم المتاحة مثل:

* منصة ادمودو ومنصة study.ekb.eg من بنك المعرفة المصري،

* منصة البث المباشر، ومنصة حصص مصر.

*منصة ادمودو: https://new.edmodo.com/

* المكتبة الإلكترونية "ذاكر": https://study.ekb.eg/

* منصة البث المباشر للحصص الافتراضية: https://stream.moe.gov.eg

* منصة حصص مصر: https://www.hesas.eg





- تعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بدءًا من يوم الأحد ١٠ يناير ٢٠٢١

- يشمل التقييم المحتوى المقرر حتى نهاية الفصل الدراسي الاول كاملا

- الامتحانات على مستوى المديرية





٥- طلاب المرحلة الثانوية:

- على الطلاب الراغبين في البقاء في المنزل استخدام المصادر المتنوعة للتعلم الذاتي مثل:

* القناة التعليمية مدرستنا ٢

* منصة نظام إدارة التعلم LMS من بنك المعرفة المصري

* منصة ادمودو ومنصة البث المباشر

* منصة حصص مصر

* منصة نظام إدارة التعلم: https://lms.ekb.eg/

* منصة ادمودو: https://new.edmodo.com/

* منصة البث المباشر للحصص الافتراضية: https://stream.moe.gov.eg

* منصة حصص مصر: https://www.hesas.eg