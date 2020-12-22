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رياضة

حسني عبد ربه: ريكاردو لم يكن الأنسب للإسماعيلي.. والمدرب المصري أفضل حاليا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:00 ص
حسني عبدربه
حسني عبدربه
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حسام الحارتي
عبر حسني عبد ربه لاعب نادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق ،عن حزنه الشديد لتراجع أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي رغم إبرام صفقات على أعلى مستوى.


وقال حسني عبد ربه في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس "، :" إعداد الإسماعيلي للموسم الجديد لم يتم بالطريقة الصحيحة لذلك تراجع مستوي اللاعبين خلال المباريات ".


وتابع:" بداية الإسماعيلي في الموسم الحالي سيئة للغاية وسعيد بالتغيير الحالي ليتمكن من عودته لمكانته من جديد ".


وأكد حسني عبد ربه أن الفريق الأول أصبح يمتلك لاعبين على أعلي مستوي خلال الموسم الحالي ، مشيرا إلي ضرورة التعاقد مع مدير فني مصري عقب رحيل ريكاردو.


وتابع:" ريكاردو لم يكن الأنسب لقيادة الإسماعيلي في الفترة الحالية ".


وأنهى البرازيلي ريكاردو المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي الإسماعيلي علاقته بالدراويش بعد إعلان إقالته من منصبه، بعد الهزيمة أمام الجونة في الدوري الممتاز بهدفين مقابل هدف.


وأكد مصدر مسؤول داخل نادي الإسماعيلي فى تصريحات لموقع صدى البلد، أن مجلس إدارة الإسماعيلي سيعقد جلسة مع ريكاردو في حضور نائب رئيس النادي لإنهاء كافة الإجراءات. 


وأضاف المصدر أن فسخ التعاقد سيتم باحترافية دون افتعال أي خلافات بين الطرفين، لأن الإسماعيلي يسعى للتواجد بقوة بين الكبار في الفترة الحالية لذلك لن نسمح بأي تخاذل. 


وتابع: المرشحون لخلافة ريكاردو هم عبد الحميد بسيوني وطلعت يوسف، ومن الممكن الإعلان عن التعاقد مع أحدهم خلال الأيام القليلة المقبلة. 


جدير بالذكر أن ريكاردو خاض ١٣ مباراة مع الإسماعيلي خلال تواجده مع الفريق فاز في ٤ وتعادل في مثلها وهُزم في ٥ مباريات.
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