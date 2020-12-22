محيي إسماعيل يهرب من ستوديو صاحبة السعادة لارتداء بيجامة من البطاينة

هرب الفنان محيي إسماعيل، من ستوديو الإعلامية إسعاد يونس، وذلك ارتداء بيجامة تم تفصيلها من بطانية.
وقال محيي إسماعيل في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" وأنا قاعد في البيت قلت الشهر الجاي هيبقى تلج ولازم ادخل أطبخ ومش هينفع ادخل بالبيجامة فقط".
وأضاف محيي إسماعيل:" قمت بتفصيل بيجامة من بطانية لارتدائها في فصل الشتاء أثناء دخولي المطبخ ، وقررت ارتداء البطانية كي أكون دافي في فصل الشتاء، مضيفا:" انا مبهر ".
اكمل محيي اسماعيل:" لا اتنازل عن طموحي منذ صغري وتعملت فلسفة الولا حاجة وجالي إغراءات كثيرة ورفضتها "، مضيفا:" دلوقتي مش بحب المسلسلات مطلقا ومش عايز اشترك في مسلسلات، وعندما أنشر رواية في الخارج يأتيني دخل شهري بحوالي 25 ألف جنيه".
وأكمل محيي اسماعيل موجها حديثه لـ اسعاد يونس:" انا امتلك الايام والنوم راحة للأعصاب والجسم ويتم تجديد الأنسجة، وقعدت 7 أيام نايم وفضلت صاحي عشان اجيلك ".