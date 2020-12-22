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توك شو

محيي إسماعيل يهرب من ستوديو صاحبة السعادة لارتداء بيجامة من البطاينة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:00 ص
صدى البلد
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هاني حسين
هرب الفنان محيي إسماعيل، من ستوديو الإعلامية إسعاد يونس، وذلك ارتداء بيجامة تم تفصيلها من بطانية.

وقال محيي إسماعيل في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" وأنا قاعد في البيت قلت الشهر الجاي هيبقى تلج ولازم ادخل أطبخ  ومش هينفع ادخل بالبيجامة فقط".

وأضاف محيي إسماعيل:" قمت بتفصيل بيجامة من بطانية لارتدائها في فصل الشتاء أثناء دخولي المطبخ ، وقررت ارتداء البطانية  كي أكون دافي في فصل الشتاء، مضيفا:" انا مبهر ".

اكمل محيي اسماعيل:"  لا اتنازل عن طموحي منذ صغري وتعملت فلسفة الولا حاجة وجالي إغراءات كثيرة ورفضتها "، مضيفا:"  دلوقتي مش بحب المسلسلات مطلقا ومش عايز اشترك في مسلسلات،  وعندما أنشر رواية في الخارج يأتيني دخل شهري بحوالي 25 ألف جنيه".

وأكمل محيي اسماعيل موجها حديثه لـ اسعاد يونس:"  انا امتلك الايام  والنوم راحة للأعصاب والجسم ويتم تجديد الأنسجة، وقعدت  7 أيام  نايم وفضلت صاحي عشان اجيلك ".

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