محيي إسماعيل يهرب من ستوديو صاحبة السعادة لارتداء بيجامة من البطاينة

هرب الفنان محيي إسماعيل ، من ستوديو إسعاد يونس، وذلك ارتداء بيجامة تم تفصيلها من بطانية. الإعلاميةارتداءبيجامة





وقال محيي إسماعيل في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" وأنا قاعد في البيت قلت الشهر الجاي هيبقى تلج ولازم ادخل أطبخ ومش هينفع ادخل بالبيجامة فقط".





وأضاف محيي إسماعيل :" قمت بتفصيل بيجامة من بطانية لارتدائها في فصل الشتاء أثناء دخولي المطبخ ، و قررت ارتداء البطانية كي أكون دافي في فصل الشتاء، مضيفا:" انا مبهر ".





اكمل محيي اسماعيل:" لا اتنازل عن طموحي منذ صغري وتعملت فلسفة الولا حاجة وجالي إغراءات كثيرة ورفضتها "، مضيفا:" دلوقتي مش بحب المسلسلات مطلقا ومش عايز اشترك في مسلسلات، وعندما أنشر رواية في الخارج يأتيني دخل شهري بحوالي 25 ألف جنيه".





وأكمل محيي اسماعيل موجها حديثه لـ اسعاد يونس:" انا امتلك الايام والنوم راحة للأعصاب والجسم ويتم تجديد الأنسجة، وقعدت 7 أيام نايم وفضلت صاحي عشان اجيلك ".



