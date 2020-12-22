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أخبار البلد

بعد اقتراب كوكب زحل من المشترى.. هاشتاج #الاقتران_العظيم يتصدر تويتر

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:34 ص
ظاهرة الاقتران العظيم
ظاهرة الاقتران العظيم
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الاقتران_العظيم بعد قرب كوكبي المشترى وزحل الذي وصل الي حد الاقتران. 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

"‏‎#الاقتران_العظيم شفت الاقتران بس رحت اجيب الكاميرا ورجعت مالقيتهم خير" و "‏الاقتران العظيم ظاهرة هتعيشها مره واحده ف عمرك ، التصاق كوكب المشتري وزحل كنت تقدر تشوفها بالعين المجرده نجمه لامعه كبيره ف السما .. حدث هيتكرر سنه2080. 

وقال أخرون"  ‏‎#الاقتران_العظيم ناقصنا تلسكوب" و "‏‎#الاقتران_العظيم سماء هالسنه حافله جدًا" 

وشهد محبو الفلك في مصر وعدد من البلاد العربية، ظاهرة الاقتران العظيم لكوكبي المشترى وزحل، وبرغم جمال الظاهرة الطبيعية إلا أن  الكثير من الشائعات ترددت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه الظاهرة علامة على نهاية العالم بقرب الكوكبين والاصطدام ببعضهما البعض. 

من جهته أوضح الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الظاهرة فريدة من نوعها نظرا لاقتران كوكبين وهما الأكبر في المجموعة الشمسية مما أعطى للأمر اهتماما كبيرا، وتحدث هذه الظاهرة كل 20 عاما، وحدثت آخر مرة في مايو 2020، ولكن قبل 800 عاما كانت أقرب ما يكون للأرض مثل ظاهرة العام الحالي. 

وتابع في تصريحات لـ «صدى البلد» أنها لن تتكرر بنفس المسافة والقرب إلا بعد 400 عام، والاقتران يكون عبارة عن تقارب الكوكبين على استقامة وحدة ويتم رؤيتهم كأنهم جسم واحد وبدأوا منذ أسبوع في التقارب من المدار وبدءا من الغد سيبتعدان عن بعض، والمسافة بين الكوكبين تتعدى 600 مليون كم وهي مسافة كبيرة جدا.

وأشار إلى أن هذه المسافة تطمئن الكثير وتنفي شائعة تصادم الكوكبين أو نهاية العالم وما إلى ذلك، لأن هذه المسافة كبيرة جدا بين الكوكبين وبين الأرض، ويتم رؤيتها كنقطة واحدة بيضاء في السماء، ويتم رؤيتها واضحة بواسطة التليسكوب الحديث، وكذلك تم رصد الأقمار الأربعة لكوكب المشترى.


وكان المعهد قد استقبل عددا كبيرا من المواطنين على الرغم من الإجراءات المتبعة بسبب جائحة كورونا، حيث حضر نحو 700 مواطن، فضلا عن من تابعوا الحدث عبر صفحة المعهد على "فيس بوك".
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