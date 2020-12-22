في ذكرى ميلاد محمود المليجي .. قصة زواجه السري من سناء يونس

وعن هذا قال طارق الشناوي، في احد مقالاته (ان الراحل محمود المليجي تزوج في نهاية السبعينيات من الفنانة سناء يونس سرا وانها ظلت علي ذمته حتي وفاته ورفضت أن تعلن عن هذا الزواج احتراما لمشاعر زوجته علوية جميل التي كان يعشقها المليجي ولا يستطيع ان يخبرها بهذا الأمر.





ويضيف الشناوي: بعد رحيل المليجي أجريت معها حوارا حكت فيه كل تفاصيل حياتها مع المليجي ولكن قبل نشر الحوار اتصلت بي وطلبت مني الا اكتب شيئا، فلم ترض هي ايضا ان تعلم علوية جميل ..مواصلا: ولكن قبل رحيلها بأيام التقيت بها وذكرتها بأنني وفيت بوعدي ولم انشر حرفا واحدا مما حكته لي فردت عليّ قائلة (ياريتك مسمعتش كلامي وكنت نشرته).





وفي 20 من مايو من عام 2006 رحلت اشهر عانس في عالم الفن بعدما تدهورت صحتها وبعد معاناة مع المرض لتلفظ انفاسها الاخيرة بمستشفي كليوباترا بمصر الجديدة وتقام صلاة الجنازة علي جثمانها بمسجد مصطفي محمود.