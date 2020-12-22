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أخبار العالم

تعليق مهم من الإمارات بشأن المصالحة مع قطر

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:21 ص
أنور قرقاش
أنور قرقاش
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شريف سيد
أكد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، اليوم الثلاثاء، أن المنصات الإعلامية القطرية تبدو مصممة على تقويض أي اتفاق بشأن أزمة قطر. 

وكتب قرقاش في تغريدة على تويتر: "الأجواء السياسية والإجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان إلتزام الدوحة بأي إتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة". 

وأضاف: " أما المنصات الإعلامية القطرية فتبدو مصممة على تقويض أي إتفاق، ظاهرة غريبة وصعبة التفسير". 

ومن ناحية أخرى، أكد مجلس النواب البحريني، أن المصالحة الخليجية مع قطر، لا يمكن أن تتحقق "قبل حل بعض المسائل عن طريق التفاوض".

ووفقًا لبيان صادر عن مجلس النواب البحريني، قال إنه  تابع باهتمام بالغ وقلق كبير استمرار النظام القطري من خلال دوريات خفر السواحل القطرية، في انتهاك حقوق الصيادين والبحارة البحرينيين، وملاحقتهم اعتقالهم، وقطع أرزاقهم ومصادر ممتلكاتهم، أثناء قيامهم بممارسة مهنة الصيد في مناطق مختلفة من المياه الإقليمية للمملكة.

وأعرب عن رفضه القاطع واستنكاره للتعامل التعسفي والسلوك المرفوض من دوريات خفر السواحل القطرية، المخالف لكل قيم ومبادئ حقوق الإنسان، والعادات والتقاليد والأعراف، وعلاقات الأخوة وحسن الجوار بين أبناء الخليج، وتجاوز صارخ للنظام الأساسي لمجلس التعاون.

وأبدى أسفه لاستمرار هذه التصرفات المشينة، المخالفة للمواثيق الدولية، وانتهاك المبادئ الانسانية والحريات الأساسية، والحق في الحياة، والحق في الأمان الشخصي، والحق في العمل، وحرية التنقل ضمن الحدود الإقليمية لمملكة البحرين، والتي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

ولفت المجلس في بيانه، إلى أنه بسبب تلك التجاوزات، فإنه لا ينصح بالتصالح مع دولة قطر، قبل حل هذه المسائل بالتفاوض، وحتى تعود الأمور الى طبيعتها، حفاظا على حقوق الصيادين.
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