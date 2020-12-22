اقتصاد الإمارات| غرفة دبي تختتم الدورة الرابعة من شبكة شراكات الأعمال بمشاركة 67 شركة ناشئة

اختتمت "دبي للمشاريع الناشئة" إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي الدورة الرابعة من شبكة شراكات الأعمال والتي شهدت كشف سبع شركات تقنية مبتكرة ناشئة عن تعاونها مع مؤسسات وجهات رائدة في دولة الإمارات لإطلاق مشاريع جديدة رائدة.





نقلت وكالة الأنباء الرسمية " وام" أن الدورة شهدت مشاركة متميزة لـ 67 شركة ناشئة36% منها من دولة الإمارات في حين جاءت باقي المشاركات ونسبتها 67% من دول أخرى مثل الهند ومصر وغيرها.







اقرأ أيضا:

وقد شهدت الفعالية التي أقيمت خلال الفترة بين 10 و13 ديسمبر الجاري اطلاع الشركات الكبرى مثل شركة "سوميتومو" و"مجموعة بريد الإمارات" و"أكسنتشر" على تفاصيل العروض وتوافقها مع خططها ومن ثم إعلانها عن خططها للتعاون مع سبع شركات ناشئة في مشاريع تسهم في تطوير حلول عملية في مجالات تكنولوجيا السفر والأمن الصحي وأتمتة العمليات الروبوتية وإدارة علاقات المتعاملين والتقنيات المدعومة بإنترنت الأشياء بهدف التحكم في استهلاك الماء والحرارة.







وفي هذا السياق تقوم "مجموعة بريد الإمارات" بالتعاون مع "كويكوورك تكنولوجيز" شركة تطوير أنظمة التشغيل والتطبيقات التي تدعم الشركات في عملية التحول الرقمي والمعلومات والذكاء الاصطناعي والمزود لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تقوم بأتمتة قراءة الوثائق واستخلاص البيانات وتصنيفها.







بدورها اختارت "أكسنتشر كلًا من " شركة "فيريسمارت" منصة الهوية الخاصة بالمطارات والتي تعمل بتقنية البلوك تشين و شركة "وايدبوت" مطور روبوتات الدردشة والرد الفوري باللغة العربية "تشات بوت" و"ناورت" موفر برمجيات التوجيه للعمل معهما على مشاريع مستقبلية.







من جهتها ستعمل "سوميتومو" مع "روندس تكنولوجيز" موفر الحلول الشاملة في مجال إنترنت الأشياء والخاصة بتكامل الأجهزة والشبكات والبرمجيات وشركة "ألكوديكس" موفر حلول إنترنت الأشياء والخاصة برصد الهواء والماء والتربة والعادات عن بعد.





وقد تم اختيار الشركات الناشئة من قائمة نهائية مختصرة ضمت 10 مرشحين قدموا أفكارهم التجارية وحلولهم الخاصة بالتعامل مع العديد من التحديات القائمة التي تواجهها الشركات الكبرى وستستفيد الشركات الناشئة التي تم اختيارها من برنامج تدريب على الأعمال لمدة أسبوعين ودعم مخصص لها.





وتعتبر "دبي للمشاريع الناشئة" التي أطلقتها الغرفة خلال العام 2016 الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وقد تم تصميم هذه المبادرة بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال باعتبارها عوامل رئيسية في دفع عجلة الاقتصاد في دبي والإمارات نحو آفاق جديدة من النمو والتطور.