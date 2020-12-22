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أخبار العالم

حل الكنيست خلال ساعات.. إسرائيل تعلن الذهاب لانتخابات رابعة بعد انهيار المفاوضات بين نتنياهو وجانتس

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:19 ص
حل الكنيست خلال ساعات
حل الكنيست خلال ساعات
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ذكرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الثلاثاء أن حل الكنيست سيتم خلال الساعات القادمة وستعلن إسرائيل الذهاب لإجراء انتخابات جديدة خلال مارس المقبل وذلك عقب انهيار المفاوضات بين رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني جانتس.

وقال الإعلام العبري أن النواب الإسرائيليون صوتوا ضد مشروع بالكنيست يهدف الوصول لحل وسط بشأن الموازنة العامة، لتجنب الذهاب إلى انتخابات جديدة لكن سيتم حل الكنيست  تلقائيًا الليلة وإعلان التوجه إلى انتخابات تشريعية مبكرة ستكون الرابعة في أقل من عامين.

وأنهارت المفاوضات بين رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو ومنافسه وزير الدفاع بيني جانتس.

ونص الاتفاق السابق بين نتنياهو وجانتس على تشكيل ائتلاف حكومي لمدة ثلاث سنوات يتولّى بموجبه الأول رئاسة الحكومة خلال الأشهر الـ18 الأولى على أن يخلفه الثاني في الفترة المتبقية.

وأصر جانتس على وجوب إقرار ميزانية الدولة لعامين وليس لعام واحد فقط، بدعوى أن إسرائيل تحتاج إلى الاستقرار بعدما شهدت أسوأ أزمة سياسية في تاريخها والدمار الذي لحق باقتصادها بسبب وباء كوفيد-19 لكن نتنياهو رفض المصادقة على ميزانية 2021، في خطوة قال معارضوه إنها تكتيك سياسي مكشوف يرمي لإبقاء التحالف غير مستقر، ما يسهل عليه إسقاط الحكومة قبل أن يضطر لتسليم السلطة إلى جانتس.

وإذا لم يصادق الكنيست على موازنة الدولة للعام 2020 سيتم حلّه تلقائيًا الليله وتجرى انتخابات مبكرة في نهاية مارس.
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