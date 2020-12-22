الدوري الإسباني.. برشلونة يسعى لمصالحة جماهيره على حساب بلد الوليد

يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على نظيره بلد الوليد، اليوم الثلاثاء، في تمام الحادية عشرة مساءً، على ملعب نيوفو جوسي زوربيلا، ضمن منافسات الجولة الـ 15، من مسابقة الدوري الإسباني.









ويسعى فريق برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لمصالحة جماهيره، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد التعادل المخيب أمام فالنسيا 2 - 2، وضياع فرصة الدخول في المربع الذهبي.









وأهدر فريق برشلونة 18 نقطة في مسابقة الدوري الإسباني حتى الآن، حيث خاض 13 مباراة، فاز في 6 مباريات وتعادل في 3 مواجهات، وخسر 4 لقاءات.









في المقابل، يطمح بلد الوليد إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوجرانا، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.









ويحتل برشلونة المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد بلد الوليد في المركز الـ 18، بـ 14 نقطة.









ويلتقي اليوم، أيضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإسباني، فالنسيا مع إشبيلية، إلتشي مع أوساسونا، هويسكا مع ليفانتي، ريال سوسيداد مع أتلتيكو مدريد، وفياريال مع أتلتيك بلباو.









يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المدرجات.