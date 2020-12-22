احذر الإصابة به .. اعرف المرض النفسي الذى يهددك من برجك





لديه خيال واسع، وشكوك كثيرة جدًّا، تجعله يتخيَّل حدوث الأشياء بتفاصيلها وأحداثها وفقًا لرؤيته وتصوراته الخاصة، وهو عادة ما يُفسر الأشياء بشكل مختلف وفقًا لما يشعر به بعيدًا عن مدى واقعيتها، لذلك فهو عُرضة للإصابة بمرض انفصام الشخصية أو الشيزوفرينيا. وقالت «دينا» عبر صفحتها الرسمية بموقع « فيسبوك» إن برج الحمل





وأضافت الكاتبة في علم الأبراج أن برج الثور يشعر بالراحة والسعادة عندما يكون كل شىء فى حياته «تحت السيطرة»، فهو واحد من الأشخاص الذين يسعون إلى السلطة والسيطرة على الآخرين، لذلك فهو عُرضة للإصابة بمرض جنون العظمة.





وتابعت دينا بدر أن برج الجوزاء يشتهر بنشاطه الزائد، لكن فى بعض الأحيان قد يتحول هذا النشاط إلى مرض نفسى، كما أنه قد يواجه أيضًا مشاكل فى الانتباه بسبب عدم إيلاء اهتمام كافٍ لأى شىء يحدث حوله، لذلك فالجوزاء عُرضة للإصابة باضطراب نقص الانتباه وفَرْط النَّشاط فى الوقت نفسه.





وواصلت أن برج السرطان واحد من أكثر الأبراج العاطفية والحساسة، ما قد يجعله يدخل فى نوبات غضب شديدة بسبب مواقف بسيطة، لذا فإن لم يتمكن السرطان من السيطرة والتغلب على مشاعره، سيكون عُرضة للإصابة بالاكتئاب أو حتى اضطراب الشخصية، وذلك لأن المشاعر المُفرطة والتَّغييرات المزاجيَّة المُفاجئة تؤدى إلى مشاكل نفسيَّة.









ونبهت أن ثقة برج الأسد العالية بنفسه تدفعه إلى الفخر بنفسه والشعور الزائد بالمثالية، ما يجعله يقاتل حتى يكون الأفضل، فهو عادة ما يرى أنه مُتفوق على الآخرين دون أن يدرك الضَّرر الذى يلحقه بالمُحيطين به، وهو ما يجعله عُرضةً للإصابة باضطراب الشخصية النرجسية.





وأردفت أن برج العذراء عاشق للتفاصيل، فضلًا عن ميله الدَّائم للتَّرتيب والتَّنظيم، فالنظافة بالنسبة له هاجس فكرى وسلوكى يتحكم فى تصرفاته وردود فعله بشكل مُفرط ومُبالغ فيه، ما يجعله عُرضةً للإصابة باضطراب الوسواس القهرى.





وأكملت أن سعي برج الميزان لتحقيق التوازن والتوافق، يجعله يعانى فى بعض الأحيان من عدم التوازن العاطفى، وإذا استمر هذا الاضطراب لفترات طويلة ولم يتمكن من السيطرة عليه، يصبح عُرضةً للإصابة بالاضطراب الوجدانى ثنائى القطب، أو ما يُسمى بـ«البايبولار» الذى يتسبب فى فترات من الاكتئاب وفترات من ارتفاع المزاج بشكل عشوائى.





وأشارت إلى أن غيرة برج العقرب الشَّديدة تجعله عُرضةً للإصابة بالغِيرة الوهميَّة، وهى اضطراب نفسى ينتج عن الغيرة المَرضيَّة المُفرطة التى عادة ما تكون مصحوبةً بدرجة عالية من الخطورة والتَّدمير، بالإضافة إلى بعض التَّصرفات العدوانيَّة والانفعالات القاسية، وذلك بسبب الشَّك الدائم فى إخلاص الشريك لأسباب وهميَّة يهيئها له عقله الباطن.





ولفتت إلى أن برج القوس لا يمكنه البقاء فى مكان واحد لفترات طويلة، فهو عاشق للحرية والانطلاق، وإذا شعر بأنه مُقيد، فقد يُصاب بحالة اختناق وقلق شديدة تجعله عُرضةً للإصابة باضطراب الهَلَع الذى يظهر على شكل نوبات غضب مُفاجئة وفَقْد للسَّيطرة مصحوب بتصرفات غير عقلانيَّة.





وأفادت أن برج الجدى دائمًا ما يشعر بالقلق والخوف، خاصة عندما يحدث شىء غير مُتوقع، كونه من الشخصيات التى تميل إلى السير وفقًا لخطط ورؤى مُحددة، فالفوضى والمُفاجآت غير المُتوقعة التى لم يحسب حسابها، يمكن أن تؤدى إلى القلق المُفرط، ما يجعله عُرضةً للإصابة باضطراب القلق.





وبينت أن برج الدلو يعشق الاهتمام، ويسعى دائمًا إلى لفت الانتباه، ولا يشعر بالرضا إلا إذا كان هو المحور الرئيسى لحياة الآخرين والشخصية المركزية لأى نشاط أو حدث يُوجد فيه، لذا فهو عُرضة للإصابة باضطراب الشَّخصيَّة الهستيريَّة الذى ينتج عنه ردود فعل سريعة وغير عقلانيَّة أو محسوبة، وفقًا لما يشعر به حينها.





واختتمت أن برج الحوت شخصية حسَّاسة للغاية، تتأثر كثيرًا بتصرفات الآخرين وطريقة تعاملهم معه، ولكنه يحرص على عدم إيذاء مشاعرهم، ما يجعله يميل إلى الانعزال عن العالم والانفراد بنفسه لفترات حتى يتمكن من مداواة جروحه، لذلك فهو عُرضة للإصابة باضطراب الهَذَيَان، وهو تراجع الحالة الإدراكيَّة الذى يفقد صاحبه الانتباه والوعى والانفعالات ويجعله غير قادر على التَّركيز.