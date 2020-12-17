احذر قبل أن تفعلها.. 12 أمرا قد تستفز أصحاب الأبراج الفلكية

حذرت دينا بدر ، الكاتبة المتخصصة في علم الأبراج من 12 أمرًا يستفزون الأبراج الفلكية الاثني عشر بدءًا من الحمل حتى الحوت. استفزاز الأبراج الفلكية، سؤال محل بحث كثيرين على مواقع الانترنت، وعنه

.

وقالت «دينا» عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» إن البردو أكثر فعل يستفز أصحاب برج الحمل بطبيعتهم الحماسية التي تهوى الانطلاق والمغامرة، لهذا فإن مواليد هذا البرج يكرهون كثيرًا الشخصيات البطيئة والباردة، والتي لا تكون ردود فعلها سريعة، ولا تترك مشاعرها تسيطر عليها فى مختلف المواقف والتفاصيل، ولهذا فإذا كنت ترغب في التقرب من مواليد هذا البرج، فعليك الابتعاد تمامًا عن أكثر صفة يكرهونها، وهى البرود.





وأضافت الكاتبة في علم الأبراج أن الاعتراف ومواجهة أصحاب برج الثور بخطأ رأيهم هو أكثر أمرًا يستفزهم، حيث أن أصحاب هذا البرج لا يحبون المُجادلة، فهم من الشخصيات التي تحب أن تسمع «سمعًا وطاعةً»، وعندما تطلب شيئًا ما دون أن يضطروا إلى الدخول في نقاشات، وهم من عشاق كلمة «حاضر»، فحاولوا أن تُريحوهم ولا تستهلكوا طاقتكم في شيء لن ينفعكم، فهم لن يغيروا قناعاتهم أو آراءهم الخاصة تحت أي ظروف.





وتابعت أن تكرار الكلام بشكل يومي هو أكثر أمرًا يستفز أصحاب برج الجوزاء، حيث أنهم لا يحبون المُجادلة، فهم من الشخصيات التي تحب أن تسمع «سمعًا وطاعةً» عندما تطلب شيئًا ما دون أن يضطروا إلى الدخول فى نقاشات، فهم من عشاق كلمة «حاضر»، فحاولوا أن تُريحوهم ولا تستهلكوا طاقتكم فى شىء لن ينفعكم، فهم لن يغيروا قناعاتهم أو آراءهم الخاصة تحت أي ظروف.





وواصلت أن الكلام الدبش هو أكثر ما يستفز أصحاب برج السرطان، فالوقاحة هي أكثر ما يزعج مواليد برج السرطان، حيث أنهم شخصيات شديدة الحساسية، يتأثَّرون بشدة من أصغر التفاصيل، ولهذا فهم يتجنَّبون هذا النوع من الشخصيات التى لا تعرف أن الكلمة الطيبة صدقة، وأن الكلمات لها تأثير قوى ومباشر على مُتلقيها، فهي تستطيع أن ترفعه «سابع سما» أو تنزله «سابع أرض».





وأكملت أن اللوم والانتقاد المتكرر هو أكثر ما يستفز أصحاب برج الأسد ، حيث أنه بطبيعته شخصية تكره الانتقاد، ويبحث دائمًا عن الشخصيات الداعمة التى تساعده على تنمية ثقته بنفسه وبقدراته، فضلًا عن قناعاته الشخصية بأنه لا يخطئ أبدًا، وهو ما يجعله لا يقبل اللوم أو الانتقاد، ويعتبره تقليلًا من شأنه وانتقاصًا من قدراته.









وأردفت أن التدخل في حياة برج العذراء هو أكثر أمرًا يستفزه، حيث أنه من الشخصيات التى تحب الخصوصية، ولا تُقبل على مشاركة تفاصيل حياتها سوى مع أصدقائها المُقرَّبين، ولهذا تعتبر الشخصيات المتطفلة التي تحاول التدخل في شئون وتفاصيل حياة غيرها دون وجه حق واحدةً من أكثر الشخصيات التي يكرهها مواليد هذا البرج وينفرون منها ويحرصون دائمًا على الابتعاد عنها.





وأشارت إلى أن خلق المشاكل بدون أسباب هو أكثر ما يستفز برج الميزان، حيث أنه لا يحب المشاكل أو الخلافات، ويفضل دائمًا تجاهلها والهرب بعيدًا عنها بحثًا عن راحته النفسية واستقراره، ولهذا فإن مواليد هذا البرج عادة ما يكرهون الشخصيات المستفزة التى تتعمَّد خلق المشاكل والتركيز على الجانب السلبى في كل شيء بدلًا من البحث عن الإيجابيات بنظرة تفاؤلية.





ولفتت إلى أن التصرفات المريبة أكثر ما يستفز مواليد برج العقرب، حيث أنه شخصية حماسية ومتعطشة للمشاعر والحب والرومانسية، وتهوى بعمق، وتكره بعمق، ولا تعرف سوى الأبيض والأسود، فالرمادي ليس في قاموسها، لهذا فإن مواليد هذا البرج يكرهون الشخصيات المريبة وغير الواضحة التي تثير شكوكه.





وبينت أن الطلبات الكثيرة هي أكثر ما يستفز أصحاب برج القوس، حيث أنه بطبيعته شخصية تكره القيود وفرض السيطرة، ولديه ولاء شديد لراحة باله واستقراره النفسي، وهو ما يجعله يهرب من الشخصيات المزعجة كثيرة الكلام ومتعددة الطلبات، التي لا تملُّ ولا تكلُّ، ولهذا فهذا النوع من الشخصيات يُعتبر الأسوأ على الإطلاق بالنسبة لمواليد هذا البرج.





وأفادت أن الإحباط هو أكثر ما يستفز أصحاب برج الجدي، حيث أنه يُعتبر واحدًا من أكثر الشخصيات العملية والطموحة، فالجدى يحتاج دائمًا إلى أن يُحاط بشخصيات داعمة ومتفائلة، تعرف كيف ترى الجانب الإيجابي من الأشياء، ولهذا فهم يكرهون «مصاصي الطاقة» الذين يحاولون إحباطه والتقليل من قدراته والحد من طموحه وتحطيم أحلامه.





ونبهت أن الشك هو أكثر ما يستفز أصحاب برج الدلو، حيث أنه من الشخصيات الواضحة والصريحة التي لا تعرف أن تعيش بشخصيتين، فتجده يقول ما يخطر بباله كما هو دون تردُّد أو تفكير، ولهذا يكره الشخصيات الشكَّاكة التي لا تُقبل على تصديقه؛ لأنه مقتنع تمام الاقتناع بأنه ليس محل شبهة أو مصدر شك.



