النائبان أحمد سمير وميرال هريدي أول المستخرجين لكارنيه عضوية البرلمان الجديد

النائب أحمد سمير عضو القائمة الوطنية من أجل مصر هو أول أعضاء برلمان 2021 في استخراج كارنيه العضوية، كأول نائب، وأيضًا النائبة ميرال هريدي هي أول نائبة استخرجت كارنيه العضوية لليوم الأول لاستخراج كارنيهات العضوية لبرلمان 2021.





جاء ذلك وسط إجراءات احترازية مشددة يشهد البهو الفرعوني لمجلس النواب استعدادات مكثفة لاستقبال النواب الجدد عن قائمة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، والبالغ عددهم 100 عضو خصصت الأمانة العامة بالمجلس برئاسة المستشار محمود فوزى لجنة لاستخراج كارنيهات العضوية للنواب الجدد.





وشهد اليوم الأول لاستقبال النواب اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية المشددة وإجراءات لتحقيق التباعد الاجتماعي المطلوب لمواجهة فيروس كورونا.





وتم تزويد البهو بعدد كبير من زجاجات الكحول لتطهير الأيدي بجانب توفير الكمامات الطبية كما تم تجهيز الحقائب البرلمانية للنواب الجدد ،وفقا للكشف النهائي الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بهدف التيسير على النواب لاستخراج كارنيهات العضوية واستلام الحقائب في وقت قصير.





وشملت الإجراءات الاحترازية أيضا تزويد كافة بوابات دخول البرلمان بالعاملين بالقطاع الطبي، ووضعت الأمانة العامة للنواب عددا من الإجراءات الاحترازية شملت قياس درجة الحرارة، وتزويد كافة المتواجدين داخل حرم المجلس بالكمامات الطبية .



