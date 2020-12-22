لطلاب جامعة القاهرة .. كيفية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول وموعد انطلاقها بالكليات

تستعد جامعة القاهرة بجميع كلياتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول والتي من المقرر انعقادها يناير المقبل ، ويتساءل الطلاب عن كيفية إجراء الامتحانات وموعد انعقادها ، خاصة في ظل الظروف التي نشهدها حاليا مع تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا ، ويستعرض "صدى البلد" في هذا التقرير ماذا قال عمداء الكليات حول كيفية إجراء الامتحانات وموعد انطلاقها وكيف استعدت الجامعة لها.





هندسة القاهرة : امتحانات الفصل الدراسي في يناير .. وكيفية إقامتها متوقف على الظروف الراهنة





قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، أنه سيتم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الاول يناير المقبل وفقا للجدول الذي أعده المجلس الاعلى للجامعات بشأن إجراؤها والتي من المقرر أن تبدأ في الأسبوع الثالث من يناير المقبل ولكن لم يتم تحديد الموعد النهائي لإقامتها .

وأضاف "عبد الفتاح" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أنه سيتم عقد اجتماعا لتحديد موعد إجراء الامتحانات وكذلك كيفية إجراؤها سواء حضوريا من خلال حضور الطلاب في مقر الكلية أو اليكترونيا من خلال منصات التعليم الإليكتروني الخاصة بالكلية (بلاك بورد) والتي أطلقتها الجامعة .





فالكلية مستعدة لإجراء الامتحانات بكافة الطرق ، كما أن هناك تشديدات على التزام الجميع سواء الطلاب أو العاملين وأعضاء هيئة التدريس بالإجراءات الإحترازية التي أقرتها وزارة الصحة ، وتزويد الكلية بالمطهرات والكحول وارتداء الطلاب الكمامات طوال فترة تواجدهم بالكلية ، وقد أعدت الكلية عيادة إضافية لتقديم كافة الخدمات الصحية المتاحة لجميع الطلاب ومنتسبي الكلية.

وقد اتخذت كلية الهندسة العديد من الإجراءات لمواجهة موجة كورونا الثانية، حفاظا على سلامة طلابها ومنتسبيها من انتقال العدوى بينهم ، حيث تم التوسع في تدريس المحاضرات إلكترونيا بدءا من اليوم الاثنين الموافق 21 /12 /2020 من خلال المنصات الإلكترونية الخاصة بالكلية ، وتقليص عدد المحاضرات التي يتم تدريسها حضوريا من الاثنين الموافق 21 من الشهر الجاري، تمهيدا لجعلها اختيارية لأعضاء هيئة التدريس الراغبين في ذلك بدءا من يوم السبت القادم الموافق 26 /12 /2020.





إضافة إلى الغياب للمحاضرات وحصص التمارين الحضورية الاختيارية اعتبارا من الأسبوع القادم وإجراء جميع امتحانات اعمال السنة الكترونيا بدءا من اليوم الاثنين الموافق 21 /12 /2020 إلا في حالة الامتحانات التي تم تحديدها مسبقا ويتم إلغاء أي امتحانات غير إلكترونية حتى وإن كان سبق تحديدها ابتداء من يوم 26 من الشهر الجاري .

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كما يتم تخفيف أعداد الموظفين في جميع الإدارات والأقسام إلى الثلثين على الأقل أو النصف على الأكثر بالتناوب مع عدم إيقاف العمل أو التأثير على سرعة إنجازه من يوم 26 من الشهر الجاري، وذلك طبقا لرؤية وتخطيط مدير الإدارة أو مراقب القسم، كما أن هذا البند لا ينطبق على الإدارات الضرورية للتأمين والصيانة ومواجهة الأخطار والشئون المالية.





عميد دار العلوم : الكلية مستعدة لإجراء الامتحانات بأي شكل

وأضاف الدكتور عبد الراضي رضوان ، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة ، أنه سيتم إعداد جداول الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الأول وفقًا للأجندة التي وضعتها الجامعة.





وقال "رضوان"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، إن الموعد النهائي للامتحانات، وكذلك كيفية إجرائها، يتوقف على القرارات التي سيصدرها مجلس الجامعة ، مؤكدا على أن الكلية مستعدة لإجراء الامتحانات بأي شكل سواء حضوريا في مقر الكلية أو من خلال المنصات الالكترونية الخاصة بالكلية والتي أطلقتها الجامعة.





كما أنه يتم تخصيص ساعتان يوميا لإجراء عمليات التعقيم بالكلية بقاعات الحضور وأماكن تردد الطلاب ، ويتم ذلك بإشراف لجنة مختصة لمتابعة تطبيقها والتزام الجميع بها سواء الطلاب أو أعضاء هية التدريس والعاملين.





عميدة كلية الإعلام: مستعدون لإجراء الامتحانات الكترونيا

من جانبها قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أنه يتم الاستعداد في الوقت الحالي لامتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي من المقرر انعقادها يوم السبت الموافق 9 من شهر يناير المقبل.





وأوضحت في تصريحات خاصة ، أن الكلية مستعدة لإجرائها الكترونيا ، من خلال المنصات الخاصة بالكلية والتي أطلقتها الجامعة ، حيث تم عقد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل سواء للطلاب أو أعضاء هيئة التدريس لتزويد خبراتهم في التعامل مع هذه المنصات ومواجهة أي مشكلات قد تواجههم .

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عميد اقتصاد القاهرة : طريقة إجراء الامتحانات تتوقف على طبيعة المواد





وفي نفس السياق قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إنه سيتم إجراء اختبارات الفصل الدراسي الأول اعتبارا من يوم 16 يناير المقبل ، وذلك وفقا للأجندة التي وضعتها الجامعة أول العام الدراسي ، أوضح في تصريح خاص أن كيفية إجراء الامتحانات متوقف على حسب الدكتور الخاص بكل مادة وكذلك طبيعية المواد والمقررات التي يدرسها الطلاب ، فهناك العديد من المواد التي يتم إقامة الامتحانات الخاصة بها (أونلاين) والعديد من المواد الأخرى التي تقام الامتحانات الخاصة بها في مقر الكلية مثل الجوانب العملية التي تحتاج إلى حضور الطالب في الكلية لإقامة الامتحان الخاص به.





وأوضح أنه لا يوجد تغيير في شكل الامتحانات ، حيث يكون هناك بعض المواد التي ستكون الأسئلة الخاصة بها اختياري أو ضع علامة صح أو خطأ بجانب الأسئلة المقالية ، فطرقة وضع الأسئلة يرجع إلى طبيعة المقررات والمناهج والبرامج الدراسية التي يدرسها الطلاب .

محمود علم الدين : جار إعداد جداول الامتحان بالكليات .. واستعدادات لكل السيناريوهات





فيما أوضح الدكتور محمود علم الدين المتحدث باسم جامعة القاهرة أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستتم وفقا للظروف الراهنة التي نشهدها ، موضحا أنه تم وضع العديد من السيناريوهات والحلول البديلة التي سيتم الاعتماد عليها في حال حدوث أي ظروف طارئة بشأن سير العملية التعليمية أو إجراء الامتحانات .

وأكد "علم الدين" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن الجامعة مستعدة لإجراء الامتحانات تحت أي ظرف ، سواء فيما يتعلق بأزمة "كورونا" أو حتى فيما يتعلق بحدوث أي تغيرات بالظروف المناخية ، فالجامعة وضعت في اعتبارها هذه المتغيرات واستعدت بالحلول المناسبة لها وإدارتها بطريقة صحيحة والتي تحقق مصلحة الطالب .