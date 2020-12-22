لحين فهم سلالة كورونا الجديدة.. وزير الصحة السعودي: حريصون على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية





قال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، إنه يجري الآن اهتمام بدراسة ومتابعة فايروس كورونا المتحور، مؤكدًا حرص الحكومة على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية ، لحين فهم طبيعة سلالة كورونا الجديدة، وفق ما أوردت صحف سعودية.





ذكر الربيعة: "مبدئيًا إذا أصيب شخص بفيروس كورونا المتحور فهو مشابه لفيروس كورونا المتعارف عليه، وليس أسوأ منه، واللقاح فعال معه، وهذا من الأمور المبشرة بالخير، أما في ما يخص أنه أسرع انتشارا أم لا فهذا الأمر تحت الدراسة والتقييم حاليا".









أعلنت بريطانيا خلال الأيام الماضية عن وجود سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا المستجد، ظهرت بين مرضى الوباء لديها، وانتقلت إلى دول أخرى، ما أدى إلى حالة من الذعر وموجة اغلاقات جديدة، لكن قد يكون الانقاذ من هذه الكارثة، وجود لقاحات كورونا الفعالة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.





وذكر الخبراء إن السلالة الجديدة من كورونا لست أكثر خطرًا من القديمة، ولكنها أوسع في انتشارها.





كما وطمأنت منظمة الصحة العالمية عبر خبرائها بقولهم إن السلالة الجديدة ليست أكثر فتكًا ولم يشاهد لها أثر واضح عى أعداد الوفيات، وهو ما قاله رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عندما أكد إن السلالة ليست قاضية، ولا تعمل بشكل خطير .





وذكر الخبراء إنه إلى الآن تبدي لقاحات كورونا مقاومة للسلالة الجديدة.









وفي هذا السياق، تقوم شركتا فايرز- بيونتيك Pfizer وموديرنا Moderna باختبار لقاحاتهما لفيروس كورونا المستجد، لمعرفة ما إذا كانت تعمل ضد السلالة الجديد المتحورة من الفيروس الذي تم اكتشافه مؤخرًا في المملكة المتحدة ودول أخرى.





وقالت موديرنا في بيان "بناءً على البيانات حتى الآن ، نتوقع أن المناعة التي يسببها لقاح موديرنا ستكون وقائية ضد المتغيرات التي تم وصفها مؤخرًا في المملكة المتحدة".









أضافت "سنجري اختبارات إضافية في الأسابيع المقبلة لتأكيد هذا التوقع".





بينما قالت شركة فايزر إنها الآن "تنتج بيانات" حول مدى جودة عينات الدم من الأشخاص الذين تم تحصينهم بلقاحها "قد تكون قادرة على تحييد السلالة الجديدة من المملكة المتحدة".





وتصنع شركتا Pfizer و Moderna اللقاحين الوحيدين لفيروس كورونا اللذان تم ترخيصهما من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.





وبحسب سي إن إن، فقد تحور فيروس كورونا الجديد من قبل، وتقول الشركتان إنهما اكتشفتا أن لقاحاتهما تعمل ضد الأشكال الأخرى للفيروس.





قال بعض الباحثين الذين يفحصون جينوم المتغير في المملكة المتحدة لشبكة CNN إن لديهم مخاوف من أن طفرات هذا التحور قد تقلل إلى حد ما من فعالية اللقاح.





قال تريفور بيدفورد ، الأستاذ المساعد في قسم اللقاحات والأمراض المعدية : "يمكن توقع إن تكون بعض النتائج متواضعة في فعالية اللقاح، لكنني لا أعتقد أن السلالة ستكون أقوى من اللقاح".



