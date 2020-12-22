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أخبار العالم

قرقاش: الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:48 ص
صدى البلد
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منار نور
علق أنور قرقاش، وزير الخارجية الاماراتي، بشأن دور دول الخليج العربي في إنهاء أزمة المقاطعة مع قطر.  

وغرد قرقاش من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة، أما المنصات الإعلامية القطرية فتبدو مصممة على تقويض أي اتفاق ظاهرة غريبة وصعبة التفسير". 

وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، قد قال في تصريحات سابقة مطلع الشهر الجاري إنه تم إحراز تقدم كبير في الأيام القليلة الماضية فيما يتعلق بالأزمة الخليجية، معربًا عن تفاؤله بأنهم على وشك الانتهاء من اتفاق بين جميع الدول المتنازعة للتوصل إلى حل سيكون مرضيًا للجميع.

ويذكر أن أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قد وجه شكره للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مطلع الشهر الجاري على الجهود المبذولة في سبيل التوصل لـ"اتفاق نهائي" بهدف حل الأزمة مع قطر، وذلك في رسالة نقلت فحواها وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
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