إزالة مبنى مخالف على طريق مدينة الحسنة في شمال سيناء





وكان قد نفذ مجلس مدينة العريش العاصمة حملة إزالات استهدفت الإشغالات وإعمال النظافة خاصة بميدان الرفاعي وسط المدينه، تنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ.وأشرف اللواء ماجد محمد أحمد، رئيس المدينة وكيل الوزارة ميدانى على تنفيذ الحملة داخل مدينة العريش حيث قاد بنفسه حملة مكبرة للإشغالات، وحملة لرفع مخلفات القمامه داخل مدينه العريش لإزالة أسباب شكاوى المواطنين في بعض المناطق التي لا تصلها سيارات نقل القمامه او في المناطق الحيوية خاصة محيط مستشفى العريش العام.