إزالة مبنى مخالف على طريق مدينة الحسنة في شمال سيناء

قام اللواء أسامة أحمد محمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، محافظة شمال سيناء، بجولة تفقدية في المدينة لمتابعة المباني المخالفة.. في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بترسيخ دولة القانون والتصدي بكل حزم لملف مخلفات البناء.
حيث قام بإزالة مبنى مخالف على الشارع الرئيسي باللودر التابع لمجلس المدينة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وذلك طبقا لقرارات المجلس التنفيذي للمحافظة، برئاسة اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، وذلك لمنع أي تعد أو مخالفات في البناء، سواء داخل المدينة أو القرى.
وأهاب اللواء رئيس المركز والمدينة بالسادة المواطنين بضرورة الالتزام بالقانون وعدم التعدي والمخلفات على المباني حتى لا يتعرض أحد للمساءلة القانونية، وأنه سوف يتم التصدي بكل حزم وقوة وبلا تهاون في كل من يتعدى على أملاك الدولة أو من يخالف القوانين الخاصة بالبناء.
وكان قد نفذ مجلس مدينة العريش العاصمة حملة إزالات استهدفت الإشغالات وإعمال النظافة خاصة بميدان الرفاعي وسط المدينه، تنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ.
وأشرف اللواء ماجد محمد أحمد، رئيس المدينة وكيل الوزارة ميدانى على تنفيذ الحملة داخل مدينة العريش حيث قاد بنفسه حملة مكبرة للإشغالات، وحملة لرفع مخلفات القمامه داخل مدينه العريش لإزالة أسباب شكاوى المواطنين في بعض المناطق التي لا تصلها سيارات نقل القمامه او في المناطق الحيوية خاصة محيط مستشفى العريش العام.
حيث قام بإزالة مبنى مخالف على الشارع الرئيسي باللودر التابع لمجلس المدينة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وذلك طبقا لقرارات المجلس التنفيذي للمحافظة، برئاسة اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، وذلك لمنع أي تعد أو مخالفات في البناء، سواء داخل المدينة أو القرى.
وأهاب اللواء رئيس المركز والمدينة بالسادة المواطنين بضرورة الالتزام بالقانون وعدم التعدي والمخلفات على المباني حتى لا يتعرض أحد للمساءلة القانونية، وأنه سوف يتم التصدي بكل حزم وقوة وبلا تهاون في كل من يتعدى على أملاك الدولة أو من يخالف القوانين الخاصة بالبناء.
وكان قد نفذ مجلس مدينة العريش العاصمة حملة إزالات استهدفت الإشغالات وإعمال النظافة خاصة بميدان الرفاعي وسط المدينه، تنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ.
وأشرف اللواء ماجد محمد أحمد، رئيس المدينة وكيل الوزارة ميدانى على تنفيذ الحملة داخل مدينة العريش حيث قاد بنفسه حملة مكبرة للإشغالات، وحملة لرفع مخلفات القمامه داخل مدينه العريش لإزالة أسباب شكاوى المواطنين في بعض المناطق التي لا تصلها سيارات نقل القمامه او في المناطق الحيوية خاصة محيط مستشفى العريش العام.