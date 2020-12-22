بينهم 27 ضابطًا من الدول العربية.. وكيل الأزهر يستقبل وفدًا من كلية القادة والأركان

التقى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بمقر مشيخة الأزهر، وفدًا من الدارسين بكلية القادة والأركان التابعة لوزارة الدفاع، يتكون من 40 ضابطًا، ثلاثة ضباط أعضاء هيئة تدريس، و10 ضباط دارسين مصريين، و27 ضابطًا وافدًا من الدول العربية.





ورحب وكيل الأزهر بضباط مصر والدول العربية الدارسين بالكلية وأعرب عن خالص تقديره لقيادة الكلية وحرصهم على الاستفادة من خبرات الأزهر في مجال نشر الفكر المعتدل، مؤكدًا أن الأزهر له تاريخ حافل منذ نشأته في هذا المجال وقدَّم فكرًا مستنيرًا ودعوة راشدة تقوم على الوسطية وسماحة الإسلام، وأن رسالة الأزهر رسالة عالمية ودوره بارز في مختلف دول العالم ويستقبل على مدار العام طلابًا وباحثين وأئمة من أكثر من 100 دولة للدراسة والحصول على الدورات التدريبية والتأهيلية بفضل مناهجه التي تكفل التنوع والاختلاف وتحارب التشدد والمغالاة.





وأشار إلى أن مصر تعيش حالة من التناغم بين أبنائها، وأن أهم عوامل الاستقرار تتمثل في حب الوطن والولاء والانتماء له، مؤكدا أن الأزهر لا يدخر جهدًا في سبيل نشر التعايش والإخاء بين الناس، وكانت وثيقة الأخوة الإنسانية نموذجًا يحتذى به كأساس للتعايش والمواطنة بين البشر وتؤصل للأخوة الإنسانية أساسًا ومعيارًا بين الناس جميعًا.



