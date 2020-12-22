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حوادث

سقوط عصابة بينهم أجنبي تخصصت فى النصب على المواطنين

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:30 م
سقوط عصابة بينهم
سقوط عصابة بينهم أجنبي للنصب على المواطنين
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كتب محمد صبري
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، حيث تمكنت من ضبط عصابة تنصب على المواطنين.


 فقد تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول شركة للخدمات المتكاملة، وآخر يحمل جنسية أجنبية وبحوزة الأول (كارنيه باسمه منسوب صدوره لإحدى الجهات ممهور بخاتم شعار الجمهورية "مزور") لتكوينهما تشكيلًا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى استثمارها فى مجال العمالة وتوريد المواد الغذائية بالشركة محل عمل أحد المتهمَين، وتهربهما من سداد الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية المستولى عليها، وأقرا بارتكابهما 6 وقائع نصب بذات الأسلوب.


وبمناقشة المتهم الأول  أقر بتحصله على الكارنيه المزور من أحد الأشخاص، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أن "له معلومات جنائية"  وعُثر بمسكنه على "عدد من الكارنيهات والشهادات منسوبين لجهات مختلفة "مزورين" - طبنجة صوت - عدد من الطلقات لذات العيار".


بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها فى أعمال النصب والاحتيال على المواطنين وحيازته للطبنجة الصوت بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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