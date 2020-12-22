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اقتصاد

619 حالة يوميا.. الإحصاء يكشف عن معدلات الطلاق في مصر

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:34 م
حالات الطلاق
حالات الطلاق
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آية الجارحي

بلغ عدد حالات الطلاق 225 ألفا و929 حالة طلاق خلال 2019 و619 متوسط عدد شهادات الطلاق خلال اليوم الواحد، وذلك وفقا لتقرير إحصائي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وسجلت نسبة الطلاق في الحضر 53.8% من إجمالي الجمهورية مقارنة بـ 46.2% نسبة الطلاق في الريف.


وسجل أعلى نسبة طلاق طبقا لنوع العقد 83.5% عقد طلاق بينونة صغرى وأقل نسبة طلاق لعقد بينونة كبرى بنسبة 1.6%، وبلغ متوسط سن المطلق 39 سنة وسبعة شهور ومتوسط سن المطلقة 23 سنة وثلاثة أشهر.


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وبلغت نسبة الطلاق بين الحاصلين على شهادة متوسطة أعلى نسبة والتي سجلت 35.7%، فيما سجلت اقل نسبة طلاق بين الحاصلين على درجة جامعية عليا بنحو 0.2%، وعن الإناث سجلت أعلى نسبة طلاق بين الحاصلات على شهادة متوسطة 32.2%، 0.1% أقل نسبة  طلاق بين الحاصلين على درجة جامعية عليا.

 

فيما سجل عدد عقود الزواج في 2019، 927 ألفا و844 عقد زواج بمتوسط 2542 عقد زواج في اليوم، بنسبة 41.5 في الحضر و58.5% في الريف، وعن نسب الزواج طبقا لنوع العقد تم تسجيل 84.8% زواج جديد و0.5% وزواج رجعي.



وبلغت أعلى نسبة  زواج بين الحاصلين على شهادة متوسطة 39% و0.1% أقل نسبة زواج بين الحاصلين على درجة جامعية عليا.

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