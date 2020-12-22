الإحصاء: 20.7٪ زيادة في صادرات مصر من المنتجات الحيوانية والنباتية لشرق آسيا

بلغـت قيمـة الصادرات المصرية لأسواق أهم دول شـرق آسيـا "ماليزيا - جمهورية الصين الشعبية - الهند - اندونيسيا - باكستان - تايلاند- سنغافورة - بنجلاديش" حوالى 3.2 مليار دولار خلال عـام 2019 مقابل 3.4 مليــار دولار عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 6.0٪".





جاء ذلك خلال أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليـوم النشرة السنوية "التبادل التجارى بين مصر وأهم دول شرق آسيا" عام 2019، وتتناول النشرة حجم التجارة الخارجية (صادرات - واردات) مع أهم دول شرق آسيا "ماليزيا - جمهورية الصين الشعبية - الهند - اندونيسيا - باكستان - تايلاند - سنغافورة - بنجلاديش".





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كما بلــغ إجمالي قيمة الواردات من دول شرق آسيــا 22.5 مليار دولار عام 2019 مقابل 21.5 مليــار دولار عام 2018 بنسبة زيــادة قدرها 4.9٪.





جاءت الهند في المرتبة الأولى للصادرات حيث بلغت قيمة صادراتها 1482.9 مليون دولار عام 2019 مقابل 1145.1 مليون دولار عـام 2018 بنسبــة زيادة قدرها 29.5٪ وكــان أهـم الأصناف التـي تم تصديرهـا إلـى الهند بترول خام، وفـى المرتبـة الثانية جمهوريـة الصيـن الشعبية بمـا قيمته 545.9 مليون دولار عــام 2019 مقابـل 1035.1 مليون دولار عـام 2018 بنسبة انخفاض قــدرها 47.3٪ وكان أهـم الأصنـاف التي تم تصديرها إلى جمهورية الصين الشعبية بترول خام.





­­جـاءت جمهوريـة الصين الشعبيـة فــي المرتبة الأولى للواردات حيث بلغت قيمتها 11955.0 مليون دولار عـام 2019 مقابل 11582.2 مليون دولار عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 3.2٪، وكان أهم الأصناف التي تم استيرادها مـراجل ،آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها وفى المرتبة الثانيـة الهنــد بما قيمته 2936.6 مليـون دولار عام 2019 مقابل 2318.2 مليون دولار عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 26.7٪ وكان أهم الأصناف التى تم استيرادها لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل، منتجات كيماوية عضوية وغير عضوية، سيارات وجرارات ودراجات واجزاؤها.

­­ جاءت مجموعـة الوقـود والمنتجات البترولية و منتجـات الصناعـات الإستخراجـيــة فـى المرتبة الأولى للصادرات عامى 2018، 2019 حيث بلغت قيمتها 1736.1 مليون دولار عام 2019 مقابل 1841.4 مليون دولار عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 5.7٪.

جاءت مجموعـة الآلات والأجهزة الآلية الكهربائيــة ومعــدات النقـل وأجزاؤها فـى المرتبـة الأولى للواردات عامى 2019،2018 حيث بلغت قيمتهـا 8305.4 مليون دولار عــام 2019 مقابــل 8387.3 مليون دولار عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 1.0 ٪.



