انخفاض في الأسعار والطماطم تسجل 4.8 جنيه.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 22-12-2020

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة في تعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 22-12-2020؛ وفقا لما أعلنته تسعيرة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي بآخر تحديث، والتي تشهد انخفاضا في بعض الأصناف واستقرار في البعض الآخر.









ووصل سعر الكيلو الواحد من الطماطم إلى 4.8 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 2.75 جنيه للكيلو، والبصل إلى 5.5 جنيه، وبلغ سعر كيلو الكوسة 4.5 جنيه، والجزر بدون عروش 4 جنيهات للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 4 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.









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ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 3.5 جنيه للكيلو، والرومي بـ 3.5 جنيه للكيلو الواحد، والأبيض 3.5 جنيه، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 4 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 4 جنيهات، والألوان بـ 17 جنيهًا للكيلو الواحد، بالإضافة إلى الملوخية بـ 4 جنيهات.









وسجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب بــ 5 جنيهات، والبلدي بـ 3 جنيهات، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها لـ 6 جنيهات، والثوم بـ27 جنيهًا، والسبانج بـ 5 جنيهات، والقلقاس بـ 5 جنيهات.









وعلى صعيد الفاكهة، وصل سعر كيلو البرتقال البلدي إلى 3.75 جنيه، والسكري إلى 3.5 جنيه، وأبو سرة بـ 4 جنيهات، والليمون البلدي بـ 8 جنيهات، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها.