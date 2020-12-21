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اقتصاد

الطماطم تسجل 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 21-12-2020

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:23 م
خضروات وفواكهة
خضروات وفواكهة
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هاجر رزق
ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة في تعاملات اليوم،الاثنين الموافق 21-12-2020؛ وفقا لما أعلنته تسعيرة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي باخر تحديث.

ووصل سعر الكيلو الواحد من الطماطم إلى 5 جنيهات للكيلو، والبطاطس إلى 2.25 جنيه للكيلو، والبصل إلى 5.5 جنيه، وبلغ سعر كيلو الكوسة 4.5 جنيه، والجزر بدون عروش 4.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 4 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.

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ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 3.5 جنيه للكيلو، والرومي  بـ 4 جنيه للكيلو الواحد والابيض 3.5 جنيه، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعر 4.5 جنيه، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 4.5 جنيه، والألوان بـ 17 جنيهًا للكيلو الواحد، بالإضافة إلى الملوخية بـ 4 جنيهات.

وسجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب بــ 5 جنيهات، والبلدي بـ 3.5 جنيه، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها لـ 6 جنيهات، والثوم بـ27 جنيهًا ،والسبانج بـ 5 جنيهات ، والقلقاس بـ 5 جنيهات.

وعلى صعيد الفاكهة، وصل سعر كيلو البرتقال البلدي والسكري إلى 5.5 جنيهات، وأبو سرة بـ 5 جنيهات، والليمون البلدي بـ 8 جنيهات، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها.
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