إنشاء 25 مدرسة دولية على مستوى الجمهورية لتوفير تعليم عالى المستوى.. افتتاح مدرسة لصناعة الحلى والمجوهرات لأول مرة في مصر.. 44 مدرسة جديدة تدخل الخدمة في المنيا

التعليم تعلن مفاجأة للطبقة الوسطى.. 25 مدرسة دولية جديدة بأسعار مناسبة

افتتاح مدرسة لصناعة الحلى والمجوهرات لأول مرة في مصر

44 مدرسة تدخل الخدمة في المنيا استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد





وتختص "وحدة شهادة النيل الدولية" بمنح شهادة النيل الثانوية الدولية لإتمام التعليم قبل الجامعي للطلاب في المدارس بناءً على جدول زمنى تدريجي يضمن الحفاظ على نظام وحدة شهادة النيل التعليمي الدولي.



وأوضحت وحدة مدارس النيل في بيان رسمي لها إنه تم تأسيس "مؤسسة مصر للإدارة التعليمية" برأسمال 2 مليار جنيه، وهو رأس مال حكومي بنسبة 100%، ويساهم فيها كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق، وصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وصندوق تحيا مصر.



وقالت إنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتركيز على تطوير التعليم؛ نجحت مؤسسة مصر للإدارة التعليمية خلال عامين فقط في افتتاح 9 مدارس جديدة هي ( فرعى القاهرة الجديدة بالأندلس والياسمين – الشروق – الشيخ زايد – السادات بالمنوفية – دمياط الجديدة – أسيوط الجديدة – أسوان الجديدة – طيبة الجديدة بالأقصر)، ثلاث منها في محافظات الصعيد تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإتاحة التعليم ذو الجودة المرتفعة بصعيد مصر.



يذكر أن مدارس النيل المصرية تعتمد على تأسيس نموذج للتعليم ذي صبغة دولية في مصر، من خلال منح طلاب مدارس النيل أول شهادة تعليم مصرية معترف بها دوليًا وتؤهل خريجيها للالتحاق بالجامعات العالمية في الداخل أو الخارج، فشهادة النيل الدولية هي شهادة دولية يتم منحها وفق معايير مؤسسة كامبريدج.



وتقوم "مؤسسة مصر للإدارة التعليمية" بتطبيق منظومة مدارس النيل، في الفروع التابعة لها، متضمنة المناهج التي يتم وضعها وفق الاشتراطات الدولية لشهادات الثانوية العامة ذات الطابع الدولي، ورفع كفاءة المعلمين بجميع فروع مدارس النيل، من خلال عدد من التدريبات التي تمت بالفعل بالتعاون مع "وحدة شهادة النيل الدولية" ومؤسسات عالمية كبرى ICDL Teacher وMicrosoft و British Council وAmerican university in Cairo وغيرها، لتنمية قدرات المعلمين وتوسيع مداركهم ليكونوا قادرين علي استخدام أحدث طرق التدريس والاستراتيجيات والتكنولوجيا، وتطبيقها علي مناهج النيل لتتم العملية التعليمية بأعلى جودة وكفاءة ممكنة.



في سياق منفصل أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، غدا الثلاثاء مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل افتتاح أول مدرسة بمصر لصناعة الحلى والمجوهرات.



وتستعد وزارة التربية والتعليم لتوقيع بروتوكول تعاون غدا الثلاثاء مع شركة إيجيبت جولد لافتتاح أول مدرسة للحلى والمجوهرات، بحضور وزير التربية والتعليم.



جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم اهتمت مؤخرا بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ، وتعمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية على ربط المنظومة التعليمية مع الصناعة بهدف توفير فرص تعليمية متخصصة في مجال التكنولوجيا لتأهيل الطلاب المصريين وتمنحهم المهارات والخبرات اللازمة للوظائف المتعلقة بمجال التكنولوجيا.



يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بالارتقاء بالتعليم الفني بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص تدريب لطلاب التعليم الفني لإكسابهم مهارات متميزة تتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.



وفي إطار الاستعداد للعام الدراسى الجديد بالمنيا بدأت الأجهزة التنفيذية استعداداتها لاستقبال أكثر من مليون ونصف المليون طالب بالمراحل التعليمية المختلفة موزعين على الإدارات التعليمية التسع لبداية عام دراسى جديد خال من السلبيات.



قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن المدارس التي ستدخل الخدمة التعليمية للعام الدراسي 2019/2020 تبلغ 44 مدرسة على مستوى المحافظة، منها 21 مدرسة انشاء جديد وتوسعة 16 مدرسة، و6 مدارس إحلال جزئي، ومدرسة واحدة إحلال كلي.



ووجه خلال الاجتماع الذى عقده بحضور اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز بالمحافظة وممثلي الجهات المعنية بالمنظومة التعليمية، وكيل وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية الدائم والمستمر لإنهاء جميعالإجراءات المطلوبة لبدء العملية التعليمية، ضمانًا لحسن سيرها مع بداية العام الدراسي الجديد.



ناقش المحافظ عددا من المشاكل والتحديات التي تواجه بعض المدارس بالمراكز التسعة، ووجه بالعمل على حلها قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.



وشدد المحافظ على رؤساء المراكز بضرورة تكثيف أعمال النظافة العامة بمحيط جميع المدارس والشوارع المجاورة لها، ورفع الإشغالات حفاظًا علي المظهر الحضاري للمحافظة، بالإضافة إلى تكثيف أعمال المتابعة والمرور الدوري على جميع المواقع.



كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز بتسهيل كافة الاجراءات الخاصة باصدار تراخيص مباني المدارس وإزالة أي عقبات أمام الموافقات الخاصة بها.



ووجه المحافظ بضرورة توافر الكتب المدرسية لكافة المراحل التعليمية، موجها هيئة الأبنية التعليمية بإنهاء كافة احتياجات المدارس من أثاث ومعدات وأعمال صيانة والترميمات المطلوبة لكافة مدارس المحافظة مع ضرورة الانتهاء من صيانة جميع التخوت والكراسي واستكمال لمبات الإضاءة في جميع مرافق وفصول المدرسة ومراجعة إجراءات الحماية المدنية والتأكد من سلامة وجودة شبكات الإطفاء والحريق.





كما كلف المحافظ مكتب المتابعة بالديوان العام وادارة التفتيش المالي بالمرور المفاجئ على المدارس لرصد أوجه القصور.

أعلنت وحدة مدارس النيل المصرية، أنه في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بتقديم منظومة تعليمية على أعلى مستوى لأبناء الطبقة المتوسطة، لتمكينهم من مواكبة متطلبات العصر وفرص العمل، وتوفير هذه المنظومة بأسعار مقبولة، وجه الرئيس السيسي بإنشاء 25 مدرسة من مدارس النيل في جميع أنحاء الجمهورية.وتأسست مؤسسة مصر للإدارة التعليمية بناء على البروتوكول الموقع في إبريل 2017 بين ثلاث جهات حكومية هي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتبارها ذراع الدولة المعنى بتأسيس مراكز حضارية جديدة ومجتمعات مكتملة المرافق والخدمات، ووحدة شهادة النيل التابعة لصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، والشركة القابضة للاستثمارات المالية التابعة لبنك الاستثمار القومي ووزارة التخطيط.