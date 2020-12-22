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فن

بعد إثارتها الجدل.. أبرز المعلومات عن الفنانة زينب العسكرى

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:45 م
الفنانة زينب العسكرى
الفنانة زينب العسكرى
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شروق حمدى
تصدرت الفنانة البحرينية زينب العسكرى قائمة الأكثر بحثًا على مؤشر البحث الجوجل بعدما تداول عدد من رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لها ظهرت فيه بعد غياب دام لأكثر من 11 عامًا بملامح مختلفة بشكل كبير لدرجة زعم البعض خضوعها لعملية تجميل.

ونرصد لكم فى السطور التالية أبرز المعلومات عن الفنانة زينب العسكرى:
- زينب العسكرى فنانة ومنتجة وكاتبة بحرينية 

بدأت العسكري مشوارها الفني عام 1991 عبر المسرح القومي البحريني بأدوار صغيرة

- عملت فى المجال الفنى لـ أكثر من 18 عاما 

- تزوجت واعتزلت الفن عام 2009 

ستعود زينب العسكرى للفن من باب الكتابة والإنتاج فقط 

-من أبرز أعمال زينب العسكرى "طاش ما طاش، الوهم، بلا رحمة، لحظة ضعف" .
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