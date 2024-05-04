الإصابات ونشاز الإيقاع يضربان ليفربول وأحلام يقظة تراود الريدز للمنافسة على البطولات| تحليل

بحلول الوقت الذي سيلعب فيه أمام توتنهام هوتسبر، غدا الأحد، يكون ليفربول أمضى ثمانية أيام بين المباريات، باستثناء فترة الاستراحة الدولية في شهر مارس، حيث سيظل غالبية فريق يورجن كلوب يسافرون حول العالم ويمثلون بلدانهم، فهي أطول فترة راحة للريدز منذ العطلة الشتوية لـ الدوري الإنجليزي الممتاز في يناير.

مر 11 يومًا بين المباريات بعد فوز ليفربول على فولهام 2-1 في مباراة الذهاب من نصف نهائي كأس الرابطة على ملعب أنفيلد في 21 يناير، قبل الفوز 4-0 خارج ملعبه على بورنموث في 21 يناير.

مباريات ليفربول

ومن اللافت للنظر أنه على مدار الـ 104 أيام الماضية، نزل لاعبو الريدز إلى الملعب 24 مرة، استمتعوا بأسبوع كامل بين المباريات مرة واحدة فقط.

وجاء ذلك بين الانتصارين 3-1 و4-1 على بيرنلي وبرينتفورد على التوالي في منتصف فبراير.

قبل ذلك، كانت هناك فجوة مدتها ستة أيام بين الفوز على كلاريت وخسارة ليفربول خارج أرضه أمام أرسنال 3-1 في 4 فبراير، بينما تم منح الريدز خمسة أيام بين فوزهم 1-0 خارج أرضهم على نوتنغهام فورست. في 2 مارس و5-1 خارج ملعبه على سبارتا براغ في 7 مارس.

ولكن ذلك كان الآن قبل 58 يومًا. لعب 13 مباراة خلال الأسابيع الثمانية الماضية، واصل رجال كلوب النزول إلى أرض الملعب إما كل ثلاثة أو كل أربعة أيام. ونحن لا ننظر حتى إلى أوقات انطلاق المباريات المختلفة هنا، بما في ذلك توقيت السبت المخيف عند الساعة 12:30 ظهرًا.

لا عجب أن الألماني قد أطلق العنان لجدول الدوري الممتاز المزدحم في مؤتمره الصحفي قبل المباراة يوم الجمعة !

وأن كلوب عالق في دورة لا نهاية لها من التعافي، يوم المباراة ناقص يوم واحد، ويوم المباراة، إنه غسل، وشطف، وتكرار ذلك مع ليفربول على أعلى مستوى. يجب أن يشعر كلوب المتعب بالمثل عندما تفكر في مناشداته المنتظمة نيابة عن رفاهية اللاعبين على مر السنين والتي غالبًا ما لا يتم الرد عليها.

تعرض فريق الريدز لقائمة طويلة من الإصابات خلال معظم عام 2024 حتى الآن. مع وصول قائمة الغائبين إلى 14 لاعبًا في وقت ما، فهل من المستغرب أن يتمكن ليفربول أخيرًا من اللحاق بليفربول في الأسابيع الأخيرة؟

لقد تم ضرب العديد من اللاعبين الكبار. والآن، حتى بعد عودتهم من الإصابة، فإنهم يفتقرون إلى الإيقاع والشكل. وفي الوقت نفسه، فإن أولئك الذين حالفهم الحظ في تجنب عمليات التسريح من هذا القبيل، تُركوا منهكين بسبب تعويض الركود في هذه الأثناء.

لا نحتاج إلى العمل من خلال معسكر الريدز بأكمله وتقييم كل لاعب على حدة، وتعيين كل منهم في العمود A والعمود B. ومحنتهم واضحة. ومن الواضح أن محمد صلاح وداروين نونيز ودومينيك زوبوسزلاي وإبراهيم كوناتي يعانون. من الواضح أن Alexis Mac Allister مرهق.

وهذا تفسير سهل لسبب تلاشي المنافسة على اللقب بين ليفربول بشكل واضح، مع تفاقم الإحباط الداخلي في استاد لندن في نهاية الأسبوع الماضي عندما اصطدم كلوب وصلاح برؤوسهما على خط التماس.

مدرب ليفربول المنتظر

التغيير جيد مثل الراحة، كما يقول المثل القديم. مع مغادرة الألماني أنفيلد بعد تسع سنوات كمدرب هذا الصيف، فإن وصول آرني سلوت إلى المدرب سيعيد بالتأكيد تنشيط فريق الريدز الذي سيتركه كلوب وراءه.

ولكن بعد أسابيع من التناوب بين فريقه، ومحاولة يائسة لإدارة قائمة الإصابات المتزايدة والساقين المتعبة، ربما قبل مواجهة توتنهام، فإن الراحة جيدة مثل التغيير.

في بداية فورة كلوب، التي كانت متحررة بشكل واضح، كشف أن لاعبيه حصلوا على إجازة في الأسبوع السابق للاستعداد لمواجهة توتنهام.

وقال: "لقد حصل الأولاد على إجازة لمدة يومين وهو أمر مهم للغاية". "ويمكننا الحصول على جلسات تدريبية مناسبة مرة أخرى، وهو الأمر الذي لم نعد معتادين عليه بعد الآن.

وأضاف: "عادةً ما نتعثر من سالب واحد إلى التالي ثم نلعب مرة أخرى. يساعد التدريب المدربين الجيدين والمديرين الجيدين ولاعبي كرة القدم الجيدين بشكل كبير. آمل أن نتمكن من رؤية ذلك”.

ليفربول ضد توتنهام

إن الأداء المحسن من ليفربول ضد توتنهام وما بعده، بعد الفوز بواحدة فقط من آخر خمس مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، سيثبت بشكل فعال وجهة نظر كلوب. خاصة إذا كانت مصحوبة بعودة صلاح إلى مستواه مثلا.

لقد وجد الريدز أنفسهم في مثل هذا الموقف الصعب قبل أن يغادروا بالطبع وهم يلعنون الوقت المحدود الذي قضوه في ملعب التدريب عندما يتعلق الأمر بجهودهم لإعادة اللاعبين العائدين من الإصابة إلى سرعتهم.

كان ذلك قبل فوز ليفربول 4-3 على توتنهام على ملعب أنفيلد في أبريل الماضي، والذي شهد افتتاح كورتيس جونز، الذي بدأ مباراته السادسة على التوالي بعد تعرضه للإصابة، التسجيل بهدفه الأول هذا الموسم، حيث أوضح كلوب كيف كان جدول الريدز قد أعاق في البداية لاعب خط الوسط قبل أن يحرره للاستمتاع بنهاية لافتة للنظر للموسم.

وأضاف: “أن يكون لديه الآن خمس مباريات متتالية أمر رائع”.

وأوضح كلوب: “لم يكن يبدو لفترة طويلة خلال الموسم أن مثل هذه الأشياء ستكون ممكنة، لقد تعرض لإصابة غريبة، وكان علينا أن نكون حذرين معه. لقد كان شديد الحذر معه، حتى عندما عاد إلى التدريب لم يُسمح له بالتدريب بشكل صحيح”.

وتابع: “عندما عاد كنا لا نزال منخرطين في كرة القدم الأوروبية، وهذا يعني أننا لا نتدرب بشكل صحيح. وهذا يجعل من الصعب حقًا على اللاعبين الذين يعودون أن يواكبوا السرعة. كان التنظيم صعبًا للغاية. ولكن كانت هناك لحظة تمكن فيها من التدرب بشكل طبيعي مرة أخرى وكان من الواضح بسرعة كبيرة من الناحية البدنية أنه بدا جاهزًا”.

على الرغم من أنه ربما لم تكن هناك إصابات غريبة هذه المرة، فمن الواضح أن مقدار الوقت الذي يقضيه اللاعبون في ملعب التدريب وفقًا للجداول المزدحمة يلعب دورًا حاسمًا حيث يتطلع اللاعبون إلى إعادة اكتشاف مستواهم. كل هذا يثبت أنه أكثر من اللازم.

هذا لا يعني أن ليفربول حر في إطلاق شفاهه السفلية، والتشبث بالأعذار والغضب بعد عدم الحفاظ على الوتيرة في السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا العام. جميع الأطراف لديها إصابات وجميع أندية النخبة لديها جداول زمنية مكثفة.

في حين أنهم ربما تعرضوا لضربة أقوى من بعض منافسيهم، فقد أثبت مانشستر سيتي وأرسنال هذا الموسم أنهما أفضل قليلاً من الريدز.

لكن ليس لدى كلوب الكثير ليكسبه شخصيًا من أحدث العناوين التي نشرها. سيصبح قريبًا مديرًا سابقًا للدوري الإنجليزي الممتاز، وربما يؤثر ذلك على تسليماته الأخيرة في المقام الأول. ولكن ألا يفصله ذلك عن أي تحيز محتمل عند طرح مثل هذه النقطة؟

ليفربول في دوري الأبطال

إن الزلة الفرويدية، بشكل صحيح “نحن” إلى “هم”، عند مناقشة تأهل ليفربول لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل تثبت ذلك. وسواء لم تتم الاستجابة لدعواته الأخيرة للتغيير أم لا، فإن أي شيء سيحدث بعد ذلك لن يكون له أي تأثير عليه.

إن إزالة الإعادة في كأس الاتحاد الإنجليزي أو نصف نهائي كأس الرابطة ليس هو الحل. ليس عندما تقوم نفس اليد أيضًا بإزالة العطلة الشتوية للدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تراقب بينما يتوسع دوري أبطال أوروبا ويستعد FIFA لإطلاق كأس العالم للأندية الصيفية المتجدد في عام 2025.

في هذه الأثناء، تم بالفعل توسيع البطولات الأوروبية، ومن المقرر أن تحذو كأس العالم حذوها، ثم هناك واحدة أخرى من مفاجآت كلوب - دوري الأمم الأوروبية - التي تتراكم باستمرار في الجدول الزمني.المزيد لا يعني الأفضل، حيث تستمر الكمية في تقويض الجودة.

ابتسم كلوب يوم الجمعة قائلا: "نصيحة صغيرة من رجل عجوز في طريق الرحيل". ربما سيكون من الحكمة لنا جميعا أن نستمع.