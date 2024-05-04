ليفربول يحدد بديل محمد صلاح من الدوري الإسباني.. تفاصيل

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم السبت، عن تطلع ليفربول لصفقة جديدة من الدوري الإسباني لتعويض الرحيل المحتمل لنجمه المصري محمد صلاح.

وارتبط اسم صلاح بالرحيل عن صفوف ليفربول، عقب نهاية الموسم الجاري، خاصة مع انتهاء عقده في صيف 2025.

وحسب موقع “ليفربول إيكو”، ارتبط اسم الياباني تاكيفوسا كوبو، جناح ريال سوسيداد الحالي وريال مدريد السابق، بالانتقال لصفوف ليفربول في الصيف المقبل.

هدف ليفربول مع ريال سوسيداد

ويقدم كوبو مستويات رائعة مع ريال سوسيداد هذا الموسم، حيث خاض 37 مباراة بجميع المسابقات، وسجل 7 أهداف، وصنع 4.

وأشارت الشبكة، إلى أنه في حال بقاء محمد صلاح مع ليفربول، ستحاول إدارة الريدز التعاقد مع صفقة هجومية جديدة، بسبب حاجة الفريق إلى تعزيز خط الهجوم.

وتسعى بعض الأندية السعودية الكبرى، للتعاقد مع صلاح، في الميركاتو الصيفي المقبل.