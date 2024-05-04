جذب استثمارات.. خبير اقتصادي: توقعات بتحسن تصنيف مصر الائتماني

علق مدحت نافع الخبير الاقتصادي، على قيام وكالة فيتش برفع نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى إيجابية.

قال مدحت نافع في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ما أعلنته فيتش خبر إيجابي ويؤكد أن مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية تنظر بشكل إيجابي إلى الاقتصاد المصري ".

أضاف مدحت نافع :" المراجعة المقبلة سوف تشهد تحسين التصنيف الائتماني للدولة المصرية ".

وتابع مدحت نافع :" مصر تقوم بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يستهدف تحسين التصنيف الائتماني ".

وأكمل مدحت نافع :" من المتوقع أن يتحسن تصنيف مصر الائتماني في الفترة المقبلة ".

ولفت مدحت نافع :" تحسين التصنيف الائتماني للدولة المصرية يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر ".

