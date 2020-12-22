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رياضة

برنامج خاص لتجهيز وليد سليمان ومروان محسن بالأهلي

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:50 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجا خاصا للثنائي وليد سليمان ومروان محسن المتواجدين في القاهرة؛ لتجهيزها للعودة والمشاركة في المران الجماعي.

ويقوم وليد سليمان ومروان محسن، بتنفيذ برنامج تأهيلي بعد شكواهما من آلام في الركبة، تسببت في غيابهما عن رحلة الفريق إلى النيجر، ومواجهة سونيديب.

وقال سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني، إن «سليمان» و«محسن»، ينتظمان في المران الجماعي بعد عودة البعثة مباشرة.

وحرص الجهاز الفني للفريق المتواجد في النيجر على التواصل مع الثنائي، والاطمئنان على سير البرنامج التأهيلي الخاص بهما.

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