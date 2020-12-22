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ديني

وزير الأوقاف ونظيره السوداني يهنئان قداسة البابا بأعياد الميلاد

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:16 م
وزير الأوقاف ونظيره
وزير الأوقاف ونظيره السوداني يهنئان البابا بأعياد الميلاد
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عبد الرحمن محمد
هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف بدولة السودان الشقيقة، والدكتور عبد الرحيم علي محمد رئيس مجمع الفقه الإسلامي بالسودان، وسعادة السفير محمد إلياس محمد السفير السوداني بالقاهرة ، قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وسائر قيادات الكنيسة المصرية بأعياد الميلاد، صباح اليوم. 

وأكدوا جميعا على أهمية العمل معا على ترسيخ أسس العيش المشترك والتحول بهذه الثقافة من ثقافة النخبة إلى ثقافة مجتمع فدولة فصالح الإنسانية جمعاء .

من جانبه أهدى قداسته الوزيرين وأعضاء الوفد المرافق هدايا تذكارية بمناسبة هذه الزيارة الكريمة .
وزير الأوقاف ونظيره السوداني يهنئان قداسة البابا بأعياد الميلاد
وزير الأوقاف ونظيره السوداني يهنئان قداسة البابا بأعياد الميلاد
وزير الأوقاف ونظيره السوداني يهنئان قداسة البابا بأعياد الميلاد
وزير الأوقاف ونظيره السوداني يهنئان قداسة البابا بأعياد الميلاد
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