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تعليم

محافظ شمال سيناء يشهد احتفال مديرية التربية والتعليم بأعياد الطفولة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:10 م
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
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احمد صالح
شهد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، احتفال مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء بأعياد الطفولة والذي نظمه توجيه عام رياض الأطفال  بالمديرية بمناسبة أعياد الطفولة، بمركز العلوم الاستكشافي بالعريش، بحضور حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ليلي مرتجي، وكيل وزارة التربية والتعليم سابقًا ومني ابو المعاطي ، مدير عام إدارة العريش التعليمية، ومديري العموم بالمديرية.

وأكد المحافظ ،علي اهتمام المحافظة بكل مديرياتها ومؤسساتها بهذه المرحلة العمرية للأطفال، والتي تعد لبنة لتكوين شخصية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل ومواكبة التحضر والتقدم للنهوض بمصرنا الحبيبة.

وأشاد المحافظ، بالدور الذي تقوم به مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء علي الاهتمام بالعملية التعليمية والأنشطة التربوية المتنوعة في المدارس، والاهتمام بالتلاميذ والطلاب في مختلف المراحل التعليمية والعمرية..موجهًا الشكر لأولياء الأمور علي الجهد المبذول في تربية وتعليم أبنائهم ليكونوا أفراد صالحين في المجتمع.

وشدد المحافظ، علي اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، حفاظا على الطلبة والطالبات من الموجه الثانية لفيروس كورونا المستجد.. معلنا عن منح العاملين في التربية والتعليم اجازة استثنائية يومين في الأسبوع. 

بدوره  وجه حمزة رضوان وكيل الوزارة الشكر للتلاميذ المشاركين في الحفل ومنظمي الاحتفالية ..مؤكدًا علي أنها شهدت فقرات غنائية وطنية فردية وجماعية وفقرات شعرية عن الشهداء لتلاميذ مختلف المدارس.


واكد حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، انه قد تم افتتاح قاعة شهيد السرطان محمد عبد القادر العلاقمى للإجتماعيات والتدريبات بأحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة بمدرسة الشهيد اللواء احمد عسكر الثانوية بنات بالعريش .

مشيرا الي ان القاعة تم تخصيصهها لتكون مركزا حديثا للتدريب ومزودا بأحدث تقنيات التكنولوجيا الحديثة والمواكبة للتحول الرقمى والتطور التكنولوجى الحديث.

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