أستاذ جراحة: إقبال جميع الكوادر الطبية على حملة اللقاح التى تحدث بأوروبا

قال الدكتور محمد الشرع، أستشاري جراحة، إن هذا التمحور الجديد الذى يحدث للفيروس فى هذه المرحلة داخل بريطانيا ساعد على الوعى في تطبيق الإجراءات الاحترازية، والسعي إلى الوصول إلى لقاح فى أقرب وقت، ولكن لم يستطع أى شخص تحديد هذا التمحور على أرض الواقع.

وأضاف محمد الشرع، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج" الآن" المذاع عبر فضائية"اكسترا نيوز"، أن أوروبا سوف تبدأ حملة كبيرة لتطعيم الكوادر الطبية بلقاح فايزر وباين توك خلال الأسبوع القادم، وسيكون الإقبال على ذلك التلقيح عاليا جدا.





وأوضح الشرع ، ان ذلك يعود إلى رغبة المواطنين فى عودتهم إلى حياتهم الطبيعية ما قبل كورونا، كاشفا عن إقبال جميع الكوادر الطبية على هذا اللقاح.





وأشار إلى ان اللقاح سوف يوجه إلى الغشاء البروتيني المحيط بالحمض النووى، مما يؤدى إلى حفاظ اللقاح على فعاليته أثناء تمحور هذا الفيروس، ولكن إذا حدث غير ذلك سوف يتأثر فعالية اللقاح من تحور الفيروس.





وأوضح الشرع ، أن تلك الوسائل قد تكون الوسائل المتاحة للوقاية، وذلك لأن الدولة المصرية حتى الأن لم تبدأ فى تلقى اللقاح، الذي يعطى الجسم مناعة ووقاية ضد الفيروس.



