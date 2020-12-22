أمين عام البرلمان: فريدة الشوباشي رئيسًا للجلسة الافتتاحية حتى الآن.. وننتظر قائمة المعينين

أعلن المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أن النائبة فريدة الشوباشي، هي أكبر الأعضاء سنًا حتى الآن من بين الأعضاء المنتخبين.











وقال الأمين العام لمجلس النواب: "سننتظر القائمة المعينة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحديد من هو أكبر الأعضاء سنا وما هم أصغر الأعضاء سنًا، وبالتالي من سيتولى رئاسة الجلسة العامة المعنية بالإجراءات ومن سيساعده".









جاء ذلك على هامش استقبال الأعضاء الجدد من قائمة الوطنية الخاصة بقطاع القاهرة ووسط الدلتا؛ لاستخراج كارنيهات العضوية اليوم، الثلاثاء.









وقال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إن إجمالي عدد النواب الجدد الذين تسلموا كارنيهات العضوية اليوم، الثلاثاء، وحتى هذه اللحظة يبلغ حوالي 50 نائبًا.











وأضاف الأمين العام أن "اليوم لم ينتهِ بعد وما زال الإقبال من النواب على استلام كارنيه العضوية مستمرًا".











وأوضح أن هناك عددًا من الإجراءات الاحترازية تم اتخاذها لتحقيق التباعد الاجتماعي، وذلك خلال استخراج النواب الجدد كارنيهات العضوية.











ومن المقرر أن يستقبل المجلس على مدار الأيام القادمة النواب الفائزين عن المقاعد الفردية والقائمة بواقع 568 نائبًا.







