تفاصيل تشغيل أول معهد للنباتات الطبية والعطرية في الشرق الأوسط.. فيديو

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تفاصيل تشغيل أول معهد للنباتات الطبية والعطرية في مصر والشرق الأوسط، والذي يعد إنجازا في مجال علم النباتات.





وبدأ تشغيل معهد النباتات الطبية والعطرية وتجهيزاته البحثية بجامعة بني سويف، حيث يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط ، المعهد يستهدف في خطته أن يكون صرحا أكاديميا بحثيا متميزا ورائدا في أبحاث النباتات الطبية والعطرية على المستوى المحلي والدولي.





كما يستهدف المعهد طلاب الدراسات العليا ويمنح درجات الماجستير البحثي والماجستير المهني والدكتوراه ويعمل على مواكبة التقدم العلمي على مستوى العالم والمساهمة في تطوير صناعة وإنتاج النباتات الطبية والعطرية والتطبيقات القائمة عليها.



