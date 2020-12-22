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قاذفات استراتيجية روسية وصينية تجري مناورات مشتركة.. فيديو

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 04:19 م
تدريب مشترك
تدريب مشترك
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها إعلان وزارة الدفاع الروسية،إجراء  6 قاذفات استراتيجية روسية وصينية  دورية ثانية مشتركة بين البلدين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن قاذفتين استراتيجيتين روسيتين من طراز "تو-95 إم أس" وأربع قاذفات استراتيجية صينية من طراز "هون-6 ك" شاركت في العملية.

وأشار البيان إلى أن المهمة نفذت مع مراعاة الجانبين التامة لأحكام لقانون الدولي، دون وقوع خرق لأجواء الدول الأخرى.

وشددت وزارة الدفاع الروسية على أن تسيير الدوريات الجوية المشتركة بين روسيا والصين أجري بهدف تطوير الشراكة بين البلدين ورفع مستوى التنسيق بين قواتهما المسلحة وتعزيز قدرة البلدين على إجراء عمليات عسكرية مشتركة، وكذلك من أجل تعزيز الاستقرار الاستراتيجي في العالم.

وذكر البيان أن الدورية أجريت ضمن إطار تنفيذ خطة التعاون العسكري بين البلدين للعام 2020 ولم تكن موجهة ضد دول أخرى.

وكانت روسيا والصين أجرت أول دورية جوية مشتركة في المنطقة في 23 يوليو عام 2019.
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