جائحة كورونا تتصدر مؤتمر جامعة الأهرام الكندية الدولى التاسع للدراسات الإعلامية

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولى السنوى التاسع لكلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية بعنوان "المناهج المستحدثة فى الدراسات الإعلامية: رؤية نقدية" برئاسة الدكتورة إيناس أبو يوسف، عميدة كلية الإعلام، و تحت رعاية الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والدكتور فاروق إسماعيل، رئيس الجامعة، وذلك عبر تقنية الفيديو إلكترونيًا.





وأكد الدكتور فاروق إسماعيل أن المؤتمر يمثل إضافة علمية وعملية تطبيقية لعلوم الإعلام والبحث العلمي، حيث تفيد الإنسانية فى مواجهة جائحة عالمية وتساهم فى النهوض بوطننا الغالى مصر، موضحًا أن الاتجاهات الحديثة فى مجال الاعلام تمثل أهمية خاصة، حيث أصبح التداخل والتخصصات واقعًا جديدًا سقطت معه الفواصل السابقة للعلوم النظرية والتطبيقية.





وأضاف إسماعيل أن المؤتمر يناقش على مدار يومين 14 دراسة إعلامية محكمة علميا باللغتين العربية والانجليزية، بمشاركة 62 باحثة وباحث من مصر والإمارات وألمانيا وبريطانيا وروسيا وماليزيا ونيجيريا، بالإضافة إلى عدد كبير من مندوبي وسائل الإعلام والمتابعين لأعمال المؤتمر عبر الانترنت.





وأشارت الدكتورة إيناس أبو يوسف إلى أن المؤتمر لم يكن بامكانه غض الطرف عن "كورونا" الحدث الأكبر هذا العام، الذى استوجب معه ضرورة إعادة النظر فى أساليب الاتصال فى ظل هذه الجائحة العالمية و فاعليتها وتأثيرها على الجماهير، وهو أيضا ما دعا الأساتذة والباحثين في مجال الاتصال لإعادة التفكير فى الأطر النظرية والمنهجية التى تمكنا من دراسة مثل هذه الظاهرة.



