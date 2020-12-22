تعرف على تفاصيل احتفال الشركة الراعية بوصول بيج رامى بطل مستر أوليمبيا

تنظم الشركة الراعية للبطل العالمى "بيج" رامى المتوج بلقب مستر أوليمبيا 2020، استقبالًا كبيرًا فى الحادية عشر صباح الخميس المقبل لحظة وصول النجم المصرى، عائدًا من الولايات المتحدة الأمريكية، عقب مشاركته فى النسخة الأخيرة من البطولة الأشهر عالميًا.





ومن المنتظر أن يكون فى استقبال رامى السبيعى الشهير بـ "بيج رامى" فى المطار الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، وإسلام قرطام رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الراعية للبطل العالمى، ورئيس اتحاد رياضة "ستريت وورك أوت"، وعدد من أبطال رياضة كمال الأجسام، ونجوم فريق كوسكواد لتكريمه على الإنجاز التاريخى الذى تحقق للمرة الأولى فى تاريخ الرياضة المصرية.





وحرصت الشركة الراعية على ترتيب استقبال حافل يليق بالنجم الأسطورى واللقب الذى حصل عليه مؤخرًا، وستكون هناك أكثر من مفاجأة فى انتظاره، ومن المقرر أن يستقل "بيج" رامى فور خروجه من المطار أوتوبيسًا مكشوفًا لعمل جولة فى شوارع القاهرة من المطار وحتى مقر اقامته.





وتوج نجم كمال الأجسام المصري، "بيج رامي ببطولة مستر أولمبيا 2020، الأحد الماضى، لأول مرة في تاريخه، ليسطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية وهو ما آثار موجة من الأفراح في الأوساط الرياضية والشعبية فى البلاد بعد التتويج بالبطولة الأشهر والأقوى فى العالم.





وأهدى رامى السبيعى اللقب لجمهوره فى مصر والوطن العربي، مشددًا على أن هذا اللقب التاريخي تستحقه الجماهير المصرية والعربية، خاصة الجمهور الذي يدعمه في كل المنافسات التي يشارك فيها، قائلا: "الحمد لله دائما وأبدًا ربنا مضيعش تعبنا الحمد لله، ألف مبروك للعرب ألف مبروك لمصر ألف مبروك لأهلي وكل أحبابي".





واشاد رامى بالدور الذى لعبه إسلام قرطام فى دعمه قبل البطولة من أجل الفوز باللقب الأغلى فى مشواره مع رياضة كمال الأجسام.





وشدد رامى على أن الفوز بلقب مستر أوليمبيا لم يكن سهلا على الإطلاق، خاصة أنه تعرض لبعض الأزمات قبل البطولة أبرزها إصابته بالكورونا والتي كانت ستبعده عن المشاركة، لكنه نجح في قهر المرض وتوج جهوده بالفوز باللقب.