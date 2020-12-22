محافظ الغربية يكلف عادل شرشر بأعمال رئيس مركز ومدينة زفتى

قرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تكليف عادل السيد أحمد شرشر للقيام بأعمال رئيس مركز ومدينة زفتى ، ونقل هشام أبو المكارم للعمل بديوان عام المحافظة .





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جاء هذا الأمر الإداري عقب قيام المحافظ بجولة مفاجئة بمدينة زفتى صباح اليوم شاهد فيها مدى تدني مستوى الخدمات ، تفاقم مشكلة النظافة ، تراكم أكوام القمامة.









وكذلك انتشار ظاهرة الإشغالات، تعدي المحال والمقاهي والباعة الجائلين على حرم الشوارع وكثرة شكاوى المواطنين بهذا الشأن بالرغم من التنبيهات المتكررة من المحافظ بضرورة تلافي تلك السلبيات خلال جولات سابقة.



