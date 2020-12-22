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رياضة

مدرب بيراميدز: الفوز على الاتحاد شيء إيجابي ونحتاج للتحسن للوصول إلى أهدافنا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:49 م
الأرجنتيني رودلفو
الأرجنتيني رودلفو أروابارينا
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محمد رشاد
قال الأرجنتيني "رودلفو أروابارينا"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إن الفوز الذي تحقق على حساب الاتحاد الليبي في بداية مشوار الفريق بكأس الكونفدرالية، شيء إيجابي ولكن الفريق يحتاج إلى التحسن في جميع الجوانب المختلفة في اللقاءات المقبلة. 

وأوضح مدرب بيراميدز، فى تصريحاته عقب المباراة، أن الفريق ارتكب بعض الأخطاء يجب العمل على تلافيها والنقطة الإيجابية الأهم هي الفوز بهدف.

وشدد المدير الفني، على أن الفريق عليه التحسن ويعمل تصحيح الأمور، موضحا أن محمد فتحي تم استبعاده بسبب إصابة، وتم استبدال تراوري مع نهاية الشوط الأول بسبب إصابة قوية في الأنكل، وسيعمل على تجهيز اللاعبين للقاءات الدوري المتبقية.

كما شدد المدرب على أن المشوار ما يزال طويلا، وكرة القدم على تعتمد على الأسماء فقط، ولابد من الاجتهاد داخل الملعب، ولدي ثقة كبيرة في إمكانيات فريقي وقدرتهم على التحسن في المرحلة المقبلة، واللاعبون لديهم رغبة كبيرة في التطور والظهور بصورة أفضل ونتائج أكثر إيجابية.

المدير الفني أشار إلى أن هدف النادي هو المنافسة على جميع البطولات، ولكن أولا يجب على الفريق التحسن والوصول لمستوى الأداء المطلوب والذي يتساوى مع حجم الأسماء الموجودة، ولا يعتمد على الحديث كثيرا ولكنه يعمل على ذلك ولابد من العمل بجد يوميا من أجل التحسن والظهور بالشكل المطلوب، موضحا أنه لابد من الاجتهاد في جميع المستويات للظهور بصورة جيدة واللاعبون يبذلون مجهودا كبيرا في اللقاءات.

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