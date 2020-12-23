حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 12/23 /2020 .. اكتشف ما يخبئه لك برجك

اليوم الأربعاء23-12-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي. كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماع فيسبوك، أبرز توقعات الأبراج









الحمل

من21 /3 إلى 20 /4

عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك ويمدك ذلك بالحيوية والتألق.

مهنيا: يذخر يومك بنشاطات وأعمال تعود عليك بالفائدة وتمدك الكواكب بإصرار كبير.







الثور

من 21 /4 إلى 21 /5

عاطفيا واجتماعيا: تميل نحو مراجعة خبراتك السابقة وترغب في الانعزال وقد يعود عليك ذلك بالفائدة.

مهنيا وصحيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد ولا تعلن خططك.







الجوزاء

من 22 /5 إلى 21 /6

مهنيا: اليوم تعدك الأفلاك بالسهولة واليسر في كل مبادرة تقوم بها.

اجتماعيا وعاطفيا: رغم التشوش.. القمر بمنزل الأصدقاء يعدك اليوم باجتماعات سارة ولقاءات شاعرية تجمعك بمن تحب.



