حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 12/23 /2020 .. اكتشف ما يخبئه لك برجك

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماع فيسبوك، أبرز توقعات الأبراج اليوم الأربعاء23-12-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
الحمل
من21 /3 إلى 20 /4
عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك ويمدك ذلك بالحيوية والتألق.
مهنيا: يذخر يومك بنشاطات وأعمال تعود عليك بالفائدة وتمدك الكواكب بإصرار كبير.
من21 /3 إلى 20 /4
عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك ويمدك ذلك بالحيوية والتألق.
مهنيا: يذخر يومك بنشاطات وأعمال تعود عليك بالفائدة وتمدك الكواكب بإصرار كبير.
الثور
من 21 /4 إلى 21 /5
عاطفيا واجتماعيا: تميل نحو مراجعة خبراتك السابقة وترغب في الانعزال وقد يعود عليك ذلك بالفائدة.
مهنيا وصحيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد ولا تعلن خططك.
الجوزاء
من 22 /5 إلى 21 /6
مهنيا: اليوم تعدك الأفلاك بالسهولة واليسر في كل مبادرة تقوم بها.
اجتماعيا وعاطفيا: رغم التشوش.. القمر بمنزل الأصدقاء يعدك اليوم باجتماعات سارة ولقاءات شاعرية تجمعك بمن تحب.
السرطان
من 22 /6 إلى 22 /7
مهنيا: القمر ما زال معاكسا.. لا تدخل اليوم في حوارات تجرك لمناطق شائكة.
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تتحكم في انفعالاتك اليوم كي لا تخلق لنفسك مشاكل أنت في غنى عنها.
من 22 /6 إلى 22 /7
مهنيا: القمر ما زال معاكسا.. لا تدخل اليوم في حوارات تجرك لمناطق شائكة.
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تتحكم في انفعالاتك اليوم كي لا تخلق لنفسك مشاكل أنت في غنى عنها.
الأسد
من 23 /7 إلى 22 /8
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يدعمك وتستطيع أن تتكيف ببساطة مع المستجدات، فقط انتبه لحقوقك.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في منزل الحب تمدك بالجاذبية والتألق والحضور الأخاذ وقد تنفعك بصيرتك في استنتاج الكثير.
من 23 /7 إلى 22 /8
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يدعمك وتستطيع أن تتكيف ببساطة مع المستجدات، فقط انتبه لحقوقك.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في منزل الحب تمدك بالجاذبية والتألق والحضور الأخاذ وقد تنفعك بصيرتك في استنتاج الكثير.
العذراء
من 23 /8 إلى 22 /9
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك للتفكير بأسلوب واقعي واقتصادي راغبا في تأمين مستقبلك.
عاطفيا واجتماعيا: الشمس في منزل الحب تعدك بأوقات حلوة تقضيها مع الأحباب والأصدقاء.
من 23 /8 إلى 22 /9
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك للتفكير بأسلوب واقعي واقتصادي راغبا في تأمين مستقبلك.
عاطفيا واجتماعيا: الشمس في منزل الحب تعدك بأوقات حلوة تقضيها مع الأحباب والأصدقاء.
الميزان
من 23 /9 إلى 22 /10
عاطفيا: إذا كنت متزوجا تحكّم في العصبية وتجنّب الاختلاف مع شركاء حياتك.
اجتماعيا ومهنيا: حاول اليوم أن تسيطر على انفعالاتك ولا تفتح على نفسك النار.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا تحكّم في العصبية وتجنّب الاختلاف مع شركاء حياتك.
اجتماعيا ومهنيا: حاول اليوم أن تسيطر على انفعالاتك ولا تفتح على نفسك النار.
العقرب
من 23 /10 إلى 22 /11
عاطفيا وعائليا: اليوم تستمتع بوقتك مع من تحب وتقوم بواجباتك العائلية على أكمل وجه وتحسن توظيف جهودك وتنظيم وقتك.
صحيا ومهنيا: القمر في منزل العمل يدفعك للقيام بواجبك بكل نشاط، وتبدي اليوم مهارة وإتقانا وقد تحقق مكاسب مهمة.
من 23 /10 إلى 22 /11
عاطفيا وعائليا: اليوم تستمتع بوقتك مع من تحب وتقوم بواجباتك العائلية على أكمل وجه وتحسن توظيف جهودك وتنظيم وقتك.
صحيا ومهنيا: القمر في منزل العمل يدفعك للقيام بواجبك بكل نشاط، وتبدي اليوم مهارة وإتقانا وقد تحقق مكاسب مهمة.
القوس
من 23 /11 إلى 21 /12
عاطفيا: القمر في منزل الحب يجعلك رومانسيا وهناك فرصة لنمو مشاعر جديدة.
مهنيا: اليوم تمدك الأفلاك بالحماس والإصرار والقدرة على التخطيط الجيد قبل أي حركة.
من 23 /11 إلى 21 /12
عاطفيا: القمر في منزل الحب يجعلك رومانسيا وهناك فرصة لنمو مشاعر جديدة.
مهنيا: اليوم تمدك الأفلاك بالحماس والإصرار والقدرة على التخطيط الجيد قبل أي حركة.
الجدي
من 22 /12 إلى 20 /1
عاطفيا: القمر في مربع برجك قد يصيب مشاعرك ببعض التشوش.. اصبر ولا تتسرع في أقوالك وقراراتك.
عائليا ومهنيا: الوضع الفلكي دقيق ومن المهم اليوم أن تنظم أفكارك وأولوياتك على المستوى الشخصي والمهني.
من 22 /12 إلى 20 /1
عاطفيا: القمر في مربع برجك قد يصيب مشاعرك ببعض التشوش.. اصبر ولا تتسرع في أقوالك وقراراتك.
عائليا ومهنيا: الوضع الفلكي دقيق ومن المهم اليوم أن تنظم أفكارك وأولوياتك على المستوى الشخصي والمهني.
الدلو
من 21 /1 إلى 19 /2
اجتماعيا ومهنيا: اليوم أنت بارع في عرض وجهة نظرك بدون صدامات.
عاطفيا وعائليا: القمر في منزل العلاقات يعدك اليوم بأوقات ساحرة تجمعك بالأهل والأحباب.
من 21 /1 إلى 19 /2
اجتماعيا ومهنيا: اليوم أنت بارع في عرض وجهة نظرك بدون صدامات.
عاطفيا وعائليا: القمر في منزل العلاقات يعدك اليوم بأوقات ساحرة تجمعك بالأهل والأحباب.
الحوت
من 20 /2 إلى 20 /3
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تضاعف تركيزك وتتأنى في إدارة أموالك.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي ينصحك اليوم باعتماد اللباقة ومقاومة التشوش والعصبية.
من 20 /2 إلى 20 /3
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تضاعف تركيزك وتتأنى في إدارة أموالك.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي ينصحك اليوم باعتماد اللباقة ومقاومة التشوش والعصبية.