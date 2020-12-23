ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

قانون الطوارئ لن يرحم أحدا.. حبس فوري وغرامة 4 آلاف جنيه لمخالفي كورونا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:01 ص
مواجهة فيروس كورونا
مواجهة فيروس كورونا
Advertisements
أحمد أيمن
في ظل طفرة إصابات فيروس كورونا التي تسجلها مصر خلال الأيام الأخيرة، قد تلجأ الحكومة إلى تطبيق قانون الطوارئ بما فيه من اجراءات لمواجهة انتشار الفيروس وعلى رأسها تطبيق حظر التجول، خاصة في ظل مطالب النواب المتكررة لتطبيق الحظر الجزئي وتفعيل عقوبات قانون الطوارئ.

هذا وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين 26 أكتوبر، تمديد فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية.

بدأ تنفيذ القرار الذي يحمل رقم 596 لسنة 2020، اعتبارا من الواحدة صباح الاثنين 26 أكتوبر 2020، وذلك بعدما انتهت مدة الـ 3 أشهر التي وافق عليها مجلس النواب سابقا في 20 يوليو، بدأت في 27 يوليو.


تتدرج عقوبات قانون الطورائ للمخالفين بحيث تبدأ بغرامات مالية تصل إلى 4000 جنيه وقد تصل في بعض الأحيان إلى الحبس والأشغال الشاقة بحسب نوع المخالفة.

وتنص المادة الخامسة من القانون على: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه.

وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين".

فيما تنص المادة السادسة على: "يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقًا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر. 

ويجوز للمقبوض عليهم فى غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلى أو الخارجى والجرائم الأخرى التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة. 

وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارًا بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التى يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة فى جرائم أمن الدولة الداخلى والخارجى أو الجرائم التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعًا لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قانون الطوارئ.. مواعيد لفتح وغلق المحال العامة وغرامة 40 ألف جنيه على المخالفين

تصل لعام سجن.. عقوبات صارمة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال

في عيد الطفولة.. تغليظ عقوبات ضرب الأطفال والتحرش الجنسي

لاتهامهم بترويج المواد المخدرة.. تأجيل محاكمة متهمين لاستماع الشهود

ضبط 4 شباب بحوزتهم 64 قطعة حشيش وأقراص ترامادول في سوهاج

بعد واقعة ثعلب ريهام سعيد .. أبرز عقوبات التعدي على الحيوانات

ترشيحاتنا

حكم الوضوء دون المسح على الرأس خوفا من فساد "السشوار" .. أمين الفتوى يجيب

استعدادًا لحملة تطعيم واسعة.. دبي تتسلم أول شحنة من لقاح فايزر.. شاهد

رغم عدم ظهور أعراض.. شاهد ما فعله كورونا في فتاة شابة بعد شهر من تعافيها

عملاق الطرق الوعرة يصل الخليج.. نيسان إكس تيرا 2021 | صور

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 23 ديسمبر 2020

هل قراءة سورة الملك للميت تمنع من عذاب القبر؟

Advertisements

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 23 ديسمبر 2020

موعد مباراة الأهلي وسونيديب اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

حالة الطقس اليوم الأربعاء.. شبورة مائية على عدة مناطق والعظمى بالقاهرة 20 درجة

ارتفاع جديد .. أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020

أخبار الرياضة | جيرالدو يهدد الأهلي.. 4 إصابات جديدة في الزمالك بـ كورونا.. حقيقة تأجيل مباراة القمة

تصريحات جريئة من عائشة بن أحمد عن حفل زفاف «درة» وحقيقة خلافهما

فنانتان من مصر.. أجمل 100 وجه في 2020 | فيديو جراف

رغم عدم ظهور أعراض.. شاهد ما فعله كورونا في فتاة شابة بعد شهر من تعافيها

هل قراءة سورة الملك للميت تمنع من عذاب القبر؟

بعد إغلاق الحدود.. السعودية تكشف حقيقة رصد إصابات بسلالة كورونا الجديدة

في ذكرى وفاتها الـ 38.. أبرز المعلومات عن ملك الجمل

أخبار التوك شو| متى ينفذ حظر التجوال وتأجيل الدراسة؟.. مفاجأة عن سلالة كورونا.. وليلة دخلة سونسون في حديقة الحيوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 خطوات لغسيل سيارتك لـ أفضل مظهر.. صور

ملابس بآلاف الجنيهات.. كلب يعيش أميرًا في منزل امرأة.. صور

مولينر باكلار.. بنتلي تختبر وحشاً جديداً.. صور