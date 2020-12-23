أستاذ فيروسات: تحصين 3 ملايين شخص باللقاح الصينى دون وجود أى أعراض.. فيديو

قال الدكتور أيمن الشبينى، أستاذ الفيروسات والبكتيريا، إن اللقاح الصينى مبنى على تقنية تم تجربتها بشكل كبير جدًا ويستهدف حماية الجسم بالكامل من فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه تم تجربته بناء على تجارب المرحلة الثانية والثالثة من لقاح كورونا فى الكويت والإمارات.





وأضاف الدكتور أيمن الشبينى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" إنه منذ تجربة اللقاح لم تظهر أى تجارب سلبية نهائيًا، مشيرًا إلى أنه يتم ارتفاع درجة حرارة المتلقى للقاح ولكن هذا يؤكد على بداية استجابة جهاز المناعة للقاح.





وتابع أنه تم تحصين 3 ملايين شخص باللقاح الصينى دون وجود أى أعراض جانبية وذلك فى الدولة المنتجة، مؤكدًا أن اللقاح الصينى أكثر أمانًا.