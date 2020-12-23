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أخبار العالم

مختلفة عن السلالة البريطانية.. اكتشاف نسخ جديدة من فيروس كورونا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:19 ص
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
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أحمد محرم
نقلت قناة "روسيا اليوم" عن جامعة إسبيريتو سانتو في الإكوادور، أن مجموعة من علمائها اكتشفت أنواعا جديدة من فيروس كورونا، يمكن أن يؤثر أحدها على تزايد المرض، لكن لا علاقة لها بالسلالة البريطانية.

وذكرت الجامعة، أن الباحثين قاموا بحفظ مواد وراثية من أكثر من 2.5 ألف عينة من 22 مقاطعة في البلاد، مما أتاح تحديد نوع سلالة الفيروس التي ظهرت في كل مدينة، وما إذا كانت هناك طفرات للفيروس.

وأشار العلماء إلى أنه "تم تحديد نوع جديد من فيروس SARS-CoV-2، وهناك شكوك في أنه قد يلعب دورا في الزيادة السريعة في انتشار عدوى الفيروس. ولم تظهر دراسة الفيروسات المحلية وجود أي تشابه جيني لها مع الفيروس البريطاني.

ونوهت الجامعة، بأنه تم تحديد نوعين آخرين من الفيروس في البلاد، ظهرا بين شهري يوليو ونوفمبر.

وكشف رئيس شركة "بيونتيك" الشريك الألماني المطور للقاح "فايزر" الأمريكي المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19"، عن مدى فعالية اللقاح أمام السلالة الجديدة المكتشفة مؤخرًا في بريطانيا.

وقال أوجور شاهين رئيس "بيونتيك" في مقابلة مع شبكة "دويتشه فيله" الألمانية، إن لقاح فايزر سيحمي أيضًا من سلالة كورونا الجديدة.

وأضاف "شاهين" أن شركته بحاجة إلى أسبوعين لدراسة جزء من السلالة الجديدة لفيروس كورونا، لتحداد ما إذا كان اللقاح قادر عليها.

وأوضح مدير الشركة الألمانية "من الناحية العلمية هناك احتمال كبير للنجاح في هذه الحالة، خاصة أنه بالنظر إلى التحوّرات المختلفة بهذه السلالة، فإنها لم تطل سوى 1% من البروتين"، وأكمل شاهين "هذا يعني أن 99% ما يزال كما هو".

وفي حال عدم فعالية اللقاح الحالي، أكد رئيس بيونتيك أن شركته  قادرة على تطوير لقاح جديد فعال "خلال أسابيع"، لكن فترات التجارب والترخيص ستكون طويلة،

وقال "شاهين" خلال المقابلة "من الناحية التقنية، يمكننا إنتاج لقاح جديد خلال 6 أسابيع، ولكن عملية التطوير ستحتاج وقتًا أطول نظرا لأن علينا تقديم أدلة على فعالية اللقاح الجديد ضد السلالة الجديدة".

وأشار إلى أن ذلك الأمر يجب مناقشته مع السلطات حول مدى قبولها لهذا التغيير في اللقاح، وتابع "هذا نقاش علمي وطبي".

وتابع "لكنني واثق من أنه لو كانت هناك حاجة إلى التغيير.. فإن تقنية الحمض النووي الريبوزي، المرسال الذي نستخدمه ستقدم هذا التغيير".

كانت بريطانيا أعلنت اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا أسرع انتشارًا، ما أدى لزيادة عدد الإصابات بشكل كبير في إنجلترا، فيما حظرت دول عدة الطيران مع المملكة المتحدة خوفا من انتقال الفيروس المتحور.
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