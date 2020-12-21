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منوعات

وزير الصحة الألماني يكشف حقيقة فعالية لقاح كورونا على السلالة الجديدة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:18 م
صدى البلد
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مريم صليب
أعلن وزير الصحة الألماني يتس سبان، أن لقاح كورونا الذي طرحته شركة فايزر في الأسواق منذ فترة فعال بنسبة كبيرة على مرضى فيروس كورونا من السلالة الجديدة . 

و حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن وزير الصحة الألماني أكد فعالية اللقاح على مصابي كورونا من السلالة الأولى المنتشرة حول العالم ، و لكن السلالة المنتشرة في لندن أسرع انتشارا و لكنها ليست خطيرة . 

أضاف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن السبيل الوحيد للخروح من تلك الازمة، هو إتباع الإجراءات الإحترازية و إرتداء الكمامة، لأن المؤشرات في أوروبا تنبئ بموجة أكبر و اكثر انتشارا من السابقة  هذا الشتاء . 

جدير بالذكر أن الإصابات في بريطانيا في الأيام الماضية بدأت ترتفع بأعداد ضخمة لم تظهر منذ فترة طويلة، لذك قررت الحكومة فرض القيود مرة آخري و قد تتجه للإغلاق  مرة ثانية . 
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