ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

ارتفاع جديد في إصابات كورونا بمصر.. والوفيات تصل إلى 37 حالة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:18 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 401 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 107563 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 788 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 37 جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يُعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

ونوه "مجاهد" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 127061 حالة من ضمنهم 107563 حالة تم شفاؤها، و 7167 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

إصابة طارق حامد ومحمود علاء بـ فيروس كورونا

وصفة ورق الغار للتخسيس في أسرع وقت

هروب جماعي.. سلالة كورونا الجديدة تعزل بريطانيا عن العالم.. تفاصيل

هيئة الأرصاد توضح تفاصيل الأحوال الجوية خلال أعياد الكريسماس ..فيديو

العليا للفيروسات توضح حقيقة وصول سلالة كورونا الجديدة لمصر.. فيديو

صديق العمر.. طارق العريان عن ماجد النصري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لامبورجيني تكشف النقاب عن النموذج الخارق SC20

قبل النوم.. حيلة غريبة لعلاج تورم القدمين

شاهد.. روسيا تنتج من Niva Lada العريقة نماذج جديدة كليا