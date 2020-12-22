الإفتاء: وقوع الطلاق لا علاقة له بالحيض أو النفاس أو الحمل.. فيديو

قال أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، إن وقوع الطلاق لا علاقة له بالطهر أو الحيض أو النفاس أو الحمل، كما يعتقد البعض خطأ.





وأضاف وسام، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أن الطلاق له تحقيق بعيدا عن هذه الملابسات لتحديد عدة المرأة بعد وقوع الطلاق أما هذه الملابسات نفسها فلا تؤثر في وقوع الطلاق من عدمه.





وأشار إلى أن من وقع في مشكلة في الطلاق فيأتي إلى دار الإفتاء أو يتصل هاتفيا بها ويتم التحقيق معه في الألفاظ التي قالها وحالته حينها بغض النظر عن الحمل أو الحيض أو النفاس.





هل يقع الطلاق بلفظ "عليا الطلاق؟

وقال محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التلفظ بالطلاق أصبح كثيرًا عند الناس، ولكن كيف ذلك وأن الطلاق هو إنهاء للعلاقة الزوجية التى لا ينبغي أن تقوم على مثل هذا العبث، فلذلك جعل الطلاق بيد الزوج لأنه من المفروض أنه صمام الأمان لهذه الأسرة وأنه يستطيع أن يتمالك نفسه عند الغضب.





وأضاف "عبد السميع" خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء في إجابته عن سؤال سيدة قائلا: أن الحلف بالطلاق عند الفقهاء لا يقع طلاقًا لأن المقصود به هو الحمل على فعل شيء أو الحمل على ترك شيء فعندما يحلف الزوج على زوجته قائلًا لها "عليا الطلاق لو فعلتي شيء تكوني طالقة" فهو يريد من ذلك أن يمنعها من فعل شيء أو يلزمها بفعل شيء معين فيأتي الطلاق هنا ليًا لذراعيها.



